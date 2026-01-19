乐华南邨谋杀案｜涉杀害女友及4只猫狗 非洲裔无业汉被控谋杀及虐畜等3罪提堂

28岁非洲裔无业男去年底涉嫌在牛头角乐华南邨谋杀其女友，警方及后在单位内发现4只猫狗的尸体，涉案男子被控谋杀等3罪。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，署理主任裁判官钟明新应控方申请，将案件押后至4月13日再讯，待警方进一步调查，被告没有保释申请，期间须还押候讯。

被告浩贤JASON Oscar Egbe，报称无业，被控谋杀、残酷虐待动物及盗窃等3罪，控罪指被告于2025年12月29日，在香港秀茂坪乐华南邨喜华楼某室谋杀女子谭伊雯；及因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为而导致三只狗及一只猫受到任何不必要的痛苦；另偷窃一部银色APPLE iPhone 17 Pro Max，而上述物品为谭的财产。

案件编号：KTCC104/2026

法庭记者：黄巧儿