AO实习︱政务职系暑期实习计划接受申请 与现职共事汲取经验 即睇申请资格/连结/截止日期

【公务员招聘/AO实习】假若对公共服务有热诚的大专院校同学，要把握机会。公务员事务局指，2026年政务职系暑期实习计划即日起接受报名申请，月薪有11,500元。

政务主任（AO）是特区政府的专业公共行政管理人员，负责协助制定公共政策、统筹和推展各项施政计划，并管理公共资源的运用。获取录参加实习计划的同学会获安排到一个政策局或部门与现职AO共事，亲自负责与AO相类似的职务，汲取实际工作经验之外，也可以了解政府部门的运作，对将来投考AO等公务员职位很有帮助。详情可浏览公务员事务局官网。

AO实习︱遴选准则：

(a) 香港特别行政区永久性居民身份；

(b) 于2025-26学年及2026-27学年在本地或内地╱海外大专院校就读全日制课程，并将于2027或2028年夏季 (即9月前) 获得学士学位或以上程度学历的学生；

(c) 有志服务社会并且有志于毕业后加入政务职系；

(d) 具备领导才能；

(e) 适应团队工作；

(f) 积极参与社区╱学校活动；

(g) 学业成绩优良；以及

(h) 两文(即中文和英文)三语(即粤语、普通话和英语)俱佳。

聘用条款、薪酬及工作时间：

聘用期由2026年5月至9月之间，为期约两个月或以上 (因应部门的运作需要及参加者的情况，个别的实际聘用期可能会略有不同)。

薪酬水平为每月11,500元 (包括强积金供款)，工作时间一般为每星期44小时，但实际工作时间会视乎部门的运作需要而定。如果需要超时工作，可获补假作偿。

获聘用的申请人将会一律获得同样的聘用待遇 (聘用期除外)。就现居于香港以外的申请人而言，如获聘用，将不会提供任何额外津贴，以支付其来港或离港的开支，或其留港期间的生活费用。

申请办法：

本地申请人—

所有本地的申请 (包括现正于香港以外的大专院校参与交换生计划的本地大专院校学生的申请) 须透过申请人所就读的大专院校办理。有兴趣参加的同学可直接向所属大专院校的有关部门查询申请手续详情及截止日期。

现于香港以外的大专院校就读的申请人——

在香港以外的大专院校就读的香港学生 (现正于香港以外的大专院校参与交换生计划的本地大专院校学生除外) 如欲申请参加本计划，须在2026年2月27日 (星期五) 或之前 (香港时间) (以电邮发送日期为凭) 将下列资料之扫描版本或副本连同一张背景为净色的彩色近照 (档案格式为JPG、JPEG或PNG；相片的最小尺寸为413x531像素) 电邮至[email protected] (于截止申请日期后递交和以邮递或传真方式提交的申请书将不获受理)︰

(a) 填妥的申请表格；

(b) 有关学历证明文件副本；

(c) 大学成绩表副本；

(d) 两篇文章 (中、英各一篇，字数各不超过300字)，中文文章讲述个人最大的强项和弱点，英文文章提出两项政府可更有效吸引年轻人才加入公务员队伍的建议；以及

(e) 两份推荐信 (其中一份须由申请人所属大专院校的教职员撰写)。

申请表格可按处下载

通知及查询

申请人可能获邀参加遴选面试。申请人如于上述截止申请日期后12星期内仍未收到任何通知，则可视作经已落选。

