大班面包西饼母公司「鸿和有限公司」被颁令清盘

高峰期有20多间分店的41年老字号「大班面包西饼」，去年6月突然全线12间分店结业，写字楼亦已人去楼空，逾200名员工顿变「失业大军」。「大班面包西饼」母公司鸿和有限公司遭债权人入禀高等法院呈请清盘，高等法院暂委法官林展程认为「鸿和有限公司」一直拖延还款，遂按呈请颁令「鸿和有限公司」清盘。

鸿和反对清盘指可集资还款

债权人公司 Food Court Company Limited在2025年9月入禀高等法院呈请「大班面包西饼」的母公司「鸿和有限公司（Vast Luck Company Limited）」清盘。「鸿和有限公司」一方反对清盘，表示将在明日下午募集足够资金向债权人还款；债权人则坚决要求高等法院颁令「鸿和有限公司」清盘。

暂委法官林展程提及，「鸿和有限公司」早在上次聆讯声称能够还款，但却一拖再拖，最终决定颁令「鸿和有限公司」清盘。

根据资料显示，「大班面包西饼有限公司」、「大班餐厅有限公司」、母公司「鸿和有限公司」及其董事廖志强，涉拖欠员工薪金约150万元，他们被票控103项传票控罪，将于今年3月2日在九龙城裁判法院再讯。

「大班面包西饼有限公司」被票控38张「没有在到期日内付给工资」传票，涉款633,222.3元；另被票控37张「没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资」传票，涉款445,025.21 元。

3公司与董事因欠薪150万被票控103罪

「大班餐厅有限公司」被票控2张「没有在到期日内付给工资」传票、2张「没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资」，涉款69,032.5元。

大班母公司「鸿和有限公司」被票控6张「没有在到期日内付给工资」传票及6张「没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资」传票，涉款166,693.05元。

「鸿和有限公司」董事廖志强则被票控12张「没有在到期日内付给工资」传票及12张「没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资」传票。廖被控于2025年7月14日，身为鸿和有限公司董事，故意且无合理辩解，未能在雇员工资期最后一天（2025年5月31日及6月24日）完结后7日内，支付雇员于2025年5月1日至5月31日及2025年6月1日至6月24日期间的工资，共涉款166,393.05元。

案件编号：HCCW587/2025

法庭记者