海皇粥店欠薪56万元判罚6.6万元 指支付罚款需视乎资产变卖限半年内缴交

逾30年历史的海皇粥店去年中全线结业，母公司海皇国际有限公司其后遭呈请清盘。母公司与两名创办人蔡汪浩、萧楚基涉嫌拖欠10名员工薪金共逾56万元，被票控没有在到期日内支付工资等共99项传票。海皇国际有限公司清盘人代表月初承认33项传票控罪，被判罚款合共6.6万元。清盘人代表今早于东区裁判法院交代支付罚款需视乎资产变卖进度，暂委裁判官庄静敏指罚款属非优先债项，限半年内缴付。

被告分别为海皇国际有限公司、蔡汪浩以及萧楚基。海皇国际全数承认没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资，和没有在到期日内付给工资等33项传票控罪；蔡及萧各否认33项传票控罪，案件将排期审讯，3月2日审前覆核。

传票控罪指3名被告分别作为雇员黄玉婵、邝佩玲、黄海雄、林翠怡、廖和琼、张国华、褚彩凤、邱定娥、邓佩玲、张丽珍的雇主，故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，但在任何情况下不得于工资期最后1天，及雇佣合约终⽌后7天支付雇员工资；以及作为法团海皇国际有限公司的董事，该法团故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，在上述雇员的工资期最后1天完结后7天内，及在雇佣合约终⽌后7天内，支付该些雇员于2025年1月1日至4月30日的工资，款额合共逾56.4万元，而该法团所犯的罪行，是在蔡及萧的同意或纵容下犯的，或归因于他们本身的疏忽。

案件编号：ESS25230-25328/2025

法庭记者：陈子豪