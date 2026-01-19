Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海皇粥店欠薪56万元判罚6.6万元 指支付罚款需视乎资产变卖限半年内缴交

社会
更新时间：11:40 2026-01-19 HKT
发布时间：11:40 2026-01-19 HKT

逾30年历史的海皇粥店去年中全线结业，母公司海皇国际有限公司其后遭呈请清盘。母公司与两名创办人蔡汪浩、萧楚基涉嫌拖欠10名员工薪金共逾56万元，被票控没有在到期日内支付工资等共99项传票。海皇国际有限公司清盘人代表月初承认33项传票控罪，被判罚款合共6.6万元。清盘人代表今早于东区裁判法院交代支付罚款需视乎资产变卖进度，暂委裁判官庄静敏指罚款属非优先债项，限半年内缴付。

被告分别为海皇国际有限公司、蔡汪浩以及萧楚基。海皇国际全数承认没有在雇佣合约终止时在到期日届满前付给工资，和没有在到期日内付给工资等33项传票控罪；蔡及萧各否认33项传票控罪，案件将排期审讯，3月2日审前覆核。

传票控罪指3名被告分别作为雇员黄玉婵、邝佩玲、黄海雄、林翠怡、廖和琼、张国华、褚彩凤、邱定娥、邓佩玲、张丽珍的雇主，故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，但在任何情况下不得于工资期最后1天，及雇佣合约终⽌后7天支付雇员工资；以及作为法团海皇国际有限公司的董事，该法团故意及无合理辩解而没有在切实可行范围内尽快，在上述雇员的工资期最后1天完结后7天内，及在雇佣合约终⽌后7天内，支付该些雇员于2025年1月1日至4月30日的工资，款额合共逾56.4万元，而该法团所犯的罪行，是在蔡及萧的同意或纵容下犯的，或归因于他们本身的疏忽。

案件编号：ESS25230-25328/2025
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
22小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
16小时前
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
18小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
2小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
14小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
20小时前