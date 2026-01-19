每日杂志‧人物志｜为旧居把关揭维修漏洞 方保侨吁参与法团护家园

宏福苑火灾曝露大维修工程的安全隐患，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨的旧居牛头角安基苑，当时亦进行大维修工程。火灾后，他赫然发现屋苑聘用与宏福苑同一间顾问公司。为保安全，他临急参加业主立案法团大会，又出席工程公司棚网测试，见证结果差强人意，其后当局勒令所有大维修楼宇拆棚网。这次经历让他醒觉法团事务有锁碎，亦有牵涉生命安全的重要章节，盼市民多参与法团事务，才能守护家园。对工程重启无期，及可能再花巨款聘请顾问公司的困局，他慨叹小市民该何去何从。

去年11月底，方保侨见证安基苑棚网的测试，发现效果差劲。

方保侨是牛头角区老街坊，童年时住在牛头角下邨，就读区内小学及中学。1984年，他及家人入住刚落成的安基苑，至婚后迁入将军澳。现时方妈妈仍居于安基苑，他定期回来探望母亲，对旧居的一事一物深有感情。

去年5月起，安基苑进行楼宇大维修工程，4栋楼宇同时搭建竹棚，竹棚外围再盖上绿油油的棚网，整个工程涉款1.5亿元。他指，安基苑楼龄逾40年，由外墙到内拢出现不同程度损坏，认同大维修工程有助翻新加固，其后他及家人支付10多万元工程费用，之后亦未再过问工程细节。

去年11月底，宏福苑发生大火灾，火灾后的星期六晚上，方保侨回旧居吃晚饭。当时他发现电梯大堂张贴通告，提及翌日举行业主立案法团大会商讨改选事宜。他指，旁边的附加通告更「吸睛」，因为提到安基苑与宏福苑均聘用「鸿毅建筑师有限公司」作顾问公司，而当时廉署已拘捕该公司多名负责人，法团遂开会讨论后续事宜。

方保侨指，安基苑的大维修工程原定下月完工，今年5月拆棚。 受访者提供

因应维修工程，安基苑外墙一度搭起棚架及围起棚网。 受访者提供

测试棚网阻燃差强人意

他当时仍无意参与会议，但当晚有亲友称到达安基苑时，看到绿色棚网密麻麻包裹整幢大厦，恐惧感油然而生，临时决定离去。他忆述当晚坐在客厅，看着几米外的外墙竹棚及棚网，「感觉几恐怖」。为了母亲安全，他认为有必要跟进安基苑的工程进展，决定出席翌日的法团会议。他提到，与会者其实不关心法团改组，未几便有居民要求尽快讨论工程后续事宜，期间负责维修工程的伟利建筑代表，坚称所用棚网合乎英国标准，更承诺翌日进行公开实测。

方保侨称偶然看到这张通告，萌生参与法团会议的念头。 受访者提供

当时方目击测试，见证4个样本竟有一个燃烧近2分钟才熄灭，阻燃效果差强人意。巧合地，同日当局公布宏福苑初步棚网测试，证实棚网未达到阻燃测试标准，其后更勒令所有正进行大维修工程的楼宇，须拆除棚网及停止外墙工程，确保公众安全。他指，安基苑的外墙棚网其后全数拆除，满以为可以松一口气，可是其后回家，竟发现后楼梯刚更换的新铝窗，与墙身之间留下的空隙未被填封，明显是火警隐患；若竹棚失火，浓烟便直扑入供走火的后楼梯，惟一直无人跟进。

方保侨指，安基苑的走火梯刚更换新铝窗，但铝窗与墙身的空隙一直未填封，忧成火警隐患。

法团工作繁琐 住户多却步

数年前，方保侨曾出任将军澳所住屋苑的业主委员会主席，推动屋苑参与「EV屋苑充电易资助计划」。他指，电动车是大势所趋，建充电桩更势在必行，便参与推动，加上该计划由政府资助，住户较少反对，最终计划顺利进行，他亦于任期届满后卸任。

与大多数市民一样，他对业主立案法团工作不感兴趣，任期内更亲身感受当中的繁琐，「由通水渠到审批及检视清洁合约、电梯合约。」他笑言，即使法团改选，一般人公私两忙，无暇亦无意参与，「其实无人关心谁人当选主席。」他指，类似大维修工程，业主须夹钱付工程费，才较关注。

宏福苑火灾揭露不少安全隐患，由工程监管是否足够、天价维修费用是否合理，到材料质素是否合规格，都牵涉楼宇及住客性命安全，不容轻视。方保侨指，这一切都可以由市民平日多参与法团事务及提供意见做起，特别是涉及楼宇大维修的工程项目繁多，细节复杂，虽然一般市民并不认识，或所知有限，市民更应透过加入法团监察及发声，否则在局外提出意见，往往被排挤及轻视，「如终是家园的事，一旦出事就太迟。」惟他亦慨叹，「真正的有心人很少，别有用心的却不乏。」

重新聘顾问 费用难免大增

火灾后，安基苑的大维修工程停顿至今。他指，工程原定2月竣工，5月拆棚，现时复工无期，相信住户仍要与竹棚一起生活一段时间。他担心，台风季节到临时，恐酿成竹棚松脱意外，「作为小业主、小市民，现时只能等待。」

对于未来，他亦认为充满未知数。在安基苑的大维修工程中，作为顾问公司的「鸿毅」现已终止业务，他预期若未来当局批准复工，法团亦要重新招标聘用顾问公司。他估计，届时顾问公司费用可能大幅上升，远超过现时的30万元，预期业主又要「夹钱」。

方保侨指，现时安基苑业主陷于进退两难的局面，一面盼望尽快复工，但亦估计复工需再付额外费用，对不少年老业主是百上加斤。他指，这亦是不少正暂停大维修工程楼宇面对的困局，盼当局定出方向，协助市民渡过难关。

宏福苑火灾发生至今近2个月，伤痛恐需漫长时间复元。对未来即将启动的楼宇大维修工程，他冀盼当局加强监管，市民放下事不关己的心态，多参与法团工作，一起监察施工安全，才能守护家园。

方保侨指，法团事务琐碎无人关心，但其实与居民息息相关。

方保侨说，安基苑虽已拆卸棚网，但竹棚仍在，仍有「被困着」的不安感觉。

搜购平板电脑赠灾民 善用IT提升社福机构能力

宏福苑火灾牵动港人心灵，社区支援一呼百应，在多个社福机构参与义务工作的方保侨亦有出力，包括为有心人搜购平板电脑送赠灾民。

火灾后2日的星期五，正是乐施会年度活动「毅行者」的举办日，身兼乐施会董事会成员的方保侨指，乐施会管理层意识到处于非常时期，翌日立刻召开紧急会议，商讨如期举办或是终止活动，最终议决取消，以便政府及救援人员集中资源，投入救火救灾工作，并将筹募得来的公众捐款及物资，全数支援火灾居民。另外，他亦曾协助有心人，为灾民搜购平板电脑，助其继续处理网上事务。

方保侨每年外访，参加世界各地不同的资讯科技展览。 受访者提供

参与义务工作近20年

参与社福机构义务工作近20年，他希望透过加强机构的日常管理工作，使其更有效协助有需要的市民。他会借助自己的资讯科技知识，提升社福机构的资讯科技能力，例如在采购资讯科技服务标书的内容及所须注意事项上提意见。

他续称，筹募经费是社福机构的重要工作，但置身网络大时代，除沿用卖旗的传统方法，亦须借助社交媒体推广，让公众看见及认识到机构的工作。他强调，当市民受到感染及被感动，才会乐意捐款支持，让服务得以延续。

记者：关英杰