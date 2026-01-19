渣打马拉松2026｜郑泳舜倡赛事分两日举行 启德体育园设起点或终点 助带动消费

一年一度的香港盛事渣打马拉松昨日圆满结束，中国香港田径总会于赛后总结表示，将考虑分两日举办马拉松及研究新路线，以扩大赛事规模。大型体育活动事务委员会副主席郑泳舜认同，可探讨将赛事分两日进行，并把起点或终点设于启德体育园区，从而带动本地消费。

今年渣打马拉松报名人数创下12万新高，但参赛名额仅为7.4万个。郑泳舜今早（19日）在电台节目指出，今届赛事整体表现理想，参与人数持续上升，未来将与田总商讨如何优化赛事。渣马作为「M品牌」计划认可的盛事，旨在吸引更多海外跑手来港参赛，因此今年已提高海外选手比例，虽有助带动消费，但本地跑手名额相对减少。

建议提高奖金或鼓励商界合作 培养职业跑手

对于如何增加参赛名额，以及是否延长赛事时间或分两日举行，郑泳舜表示若要跑手再提早至清晨五、六时起步并非最理想安排；若延至中午举行，则因天气较热而增加跑手风险，故建议尽量维持于早上进行。他续指，现时全球越来越多马拉松赛事将全马、半马及十公里项目分日举行，建议可参考澳洲黄金海岸马拉松模式，分两日办赛：周六举行半马、十公里等赛事，并尝试更改路线，将起点或终点设于启德体育园区，让跑手完赛后可停留消费；同时可考虑增设五公里赛、青少年及年长组别，配合嘉年华等活动，丰富比赛体验，推动体育产业发展。周日则专注举办全马赛事，以容纳更多跑手参与。

郑泳舜补充，若分两日举行，路线设计将更具弹性。除可研究将十公里或半马路线延伸至启德体育园区，亦可善用海滨路段。此外，为培育本地跑手，可考虑提高奖金或鼓励商界合作，为运动员提供更佳支援，仿效日本推动职业跑手。

扩大规模须以提升赛事质素为前提

在同一节目中，体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚表示，渣打马拉松历年报名人数屡创新高，值得探讨逐步增加参赛名额，而扩大规模须以提升赛事质素为前提，并配合政府「盛事经济」策略，助力本地经济发展，认同可研究延长赛事或分两日举行，以及开拓新路线。此外，他认为吸引境外跑手亦属关键，据初步观察，不少内地跑手为参赛至少留港两晚，带动餐饮、消费及旅游业，故应加强海外宣传并增加相关名额。

