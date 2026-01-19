Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局发表CargoX建议报告 提20项建议和路线图 推动香港贸易融资生态现代化

金管局发表《CargoX项目建议报告》，提出20项建议及路线图，推动香港贸易融资生态现代化，愿景是为稳健并联通国际的数码贸易基建提供动力，维持香港作为领先贸易融资枢纽的地位。金管局会与相关的公、私营机构联手开展一系列试行计划，积极落实路线图。

管局助理总裁（金融基建）周文正主持CargoX项目年终论坛。政府新闻处图片
报告阐述共20项建议，分属「数据」、「基建」和「互联」三大策略支柱：

  1. 数据支柱：聚焦加快运用数据推动贸易融资自动化，包括整合政府策略性货运与贸易数据及基础设施、开放过往贸易交易纪录，以便银行评估企业信用状况，从而提升企业，尤其是中小企，获取贸易融资的机会。
  2. 基建支柱：透过促进数码贸易基建的发展，推动香港与海外贸易伙伴的贸易无纸化。
  3. 互联支柱：着重提高与中国内地、东盟等地区的互联性，并实施相关政策以维持香港作为贸易和贸易融资枢纽的竞争力。

金管局副总裁李达志表示：CargoX专家小组的建议提供了策略蓝图和具体行动路线，部署香港成为获各方信赖、以数据为本的全球数码贸易枢纽。
 

