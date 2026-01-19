Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关键基础设施条例生效　专员陈永安：加强企业电脑系统安全 外资来港投资更添信心

社会
更新时间：07:00 2026-01-19 HKT
发布时间：07:00 2026-01-19 HKT

因应全球不同地区的关键基础设施电脑系统近年受到不同类型攻击，政府制订的新法例于元旦日正式生效，专责办公室亦于同日运作。首任关键基础设施（电脑系统安全）专员陈永安表示，长远目标是与营运者建立伙伴合作关系，希望所有关键基础设施营造企业文化，「对电脑系统安全负起责任，员工亦培养一个文化，小心地保护系统顺畅运作。」令外资来港投资更添信心。

 


正积极与不同的营运者接触


 

陈永安接受访问时表示，《关键基础设施（电脑系统安全）条例》的目的，是向指定营运者施行三类法定责任，以减低必要服务因网络攻击被扰乱或破坏的风险，最终是希望提升香港整体电脑系统安全。除了已发出的《实务守则》，其他工作亦逐步进行。

 

陈永安称，受规管的8大界别没有优先次序，现阶段正积极与不同的营运者接触，了解潜在营运者的日常运作，从而将来可作出指定，并制定该界别的实务守则；计划于今年年中，因应其关键及准备程度作出指定，即指定是否属关键基础设施营运者和关键电脑系统，并监察其遵从法定责任的情况。 

陈永安续谓，长远目标是与营运者建立伙伴合作关系，希望所有关键基础设施营造到企业文化，「对电脑系统安全负起责任，员工亦培养一个文化，小心地保护系统顺畅运作，以及所储存的敏感或与民生有关的资料。」

 


一旦系统失守　对民生造成很大影响

 

陈永安强调，《实务守则》属指引性质，而非法例或附属法例，内容参照国家、国际标准及行业良好作业模式，经多轮咨询后涵盖逾200项要求，以帮助营运者履行其法定责任。他指，自草拟阶段起，多次与潜在营运者沟通，《条例》通过后，仍然保持紧密接触，当中就《实务守则》落地进行不下40次咨询及会议，各持份者对初稿「很满意」，认为是严谨且全面，另一方面亦是切实可行，故推出过程很顺利。

对于全球不同地区的关键基础设施电脑系统，近年亦受到不同类型攻击，陈永安指，以能源界为例，一旦系统失守，最直接影响是停电，又或者负责调节温度的系统受到攻击，会对员工及附近居民构成威胁。此外，若海、陆、空交通营运者的电脑系统受到威胁，可能出现航班升降、登记乘坐航班、购票等服务干扰，对民生造成很大影响。
 


条例是鼓励外资来港催化剂
 

至于《条例》会否影响外资来港投资，陈永安认为情况正好相反，「香港作为国际大都市、金融中心，保护关键基础设施很重要，故推行《条例》是必须的」。他谓，近年其他司法管辖区已推出相关法例，外资对有关的监管框架并不陌生。在有法可依、法例规管下，营造及提升香港整体电脑系统安全，对不论是作为服务供应商，还是将会营运关键基础设施的外资而言，也是一个信心，故反而是鼓励其来港一个好的催化剂。

记者：何姵妤

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
14小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
9小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
18小时前
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
12小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
15小时前
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
11小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
15小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
20小时前
《爱回家》学霸女星健康告急忽然变哑 气弱游丝拍片：已经三日讲唔到嘢
《爱回家》学霸女星健康告急忽然变哑 气弱游丝拍片：已经三日讲唔到嘢
影视圈
13小时前