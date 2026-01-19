关键基础设施条例生效　专员陈永安：加强企业电脑系统安全 外资来港投资更添信心

因应全球不同地区的关键基础设施电脑系统近年受到不同类型攻击，政府制订的新法例于元旦日正式生效，专责办公室亦于同日运作。首任关键基础设施（电脑系统安全）专员陈永安表示，长远目标是与营运者建立伙伴合作关系，希望所有关键基础设施营造企业文化，「对电脑系统安全负起责任，员工亦培养一个文化，小心地保护系统顺畅运作。」令外资来港投资更添信心。



正积极与不同的营运者接触





陈永安接受访问时表示，《关键基础设施（电脑系统安全）条例》的目的，是向指定营运者施行三类法定责任，以减低必要服务因网络攻击被扰乱或破坏的风险，最终是希望提升香港整体电脑系统安全。除了已发出的《实务守则》，其他工作亦逐步进行。





陈永安称，受规管的8大界别没有优先次序，现阶段正积极与不同的营运者接触，了解潜在营运者的日常运作，从而将来可作出指定，并制定该界别的实务守则；计划于今年年中，因应其关键及准备程度作出指定，即指定是否属关键基础设施营运者和关键电脑系统，并监察其遵从法定责任的情况。

陈永安续谓，长远目标是与营运者建立伙伴合作关系，希望所有关键基础设施营造到企业文化，「对电脑系统安全负起责任，员工亦培养一个文化，小心地保护系统顺畅运作，以及所储存的敏感或与民生有关的资料。」







一旦系统失守 对民生造成很大影响





陈永安强调，《实务守则》属指引性质，而非法例或附属法例，内容参照国家、国际标准及行业良好作业模式，经多轮咨询后涵盖逾200项要求，以帮助营运者履行其法定责任。他指，自草拟阶段起，多次与潜在营运者沟通，《条例》通过后，仍然保持紧密接触，当中就《实务守则》落地进行不下40次咨询及会议，各持份者对初稿「很满意」，认为是严谨且全面，另一方面亦是切实可行，故推出过程很顺利。

对于全球不同地区的关键基础设施电脑系统，近年亦受到不同类型攻击，陈永安指，以能源界为例，一旦系统失守，最直接影响是停电，又或者负责调节温度的系统受到攻击，会对员工及附近居民构成威胁。此外，若海、陆、空交通营运者的电脑系统受到威胁，可能出现航班升降、登记乘坐航班、购票等服务干扰，对民生造成很大影响。





条例是鼓励外资来港催化剂



至于《条例》会否影响外资来港投资，陈永安认为情况正好相反，「香港作为国际大都市、金融中心，保护关键基础设施很重要，故推行《条例》是必须的」。他谓，近年其他司法管辖区已推出相关法例，外资对有关的监管框架并不陌生。在有法可依、法例规管下，营造及提升香港整体电脑系统安全，对不论是作为服务供应商，还是将会营运关键基础设施的外资而言，也是一个信心，故反而是鼓励其来港一个好的催化剂。

记者：何姵妤