流感︱14岁少年甲流并发肺炎及败血性休克 留医PICU情况危殆

衞生防护中心今日（18日）接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，一名有长期病患的14岁男童确诊甲型流感，并发严重肺炎和败血性休克，目前情况危殆。

中心指，男童于1月16日出现发烧、气促和咳嗽带痰，翌日到东区医院急症室求医，同日转到该院儿童深切治疗部接受进一步治疗，目前情况危殆。他的呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发严重肺炎和败血性休克。

14岁男童感染甲型流感，留医东区医院儿童深切治疗部，情况危殆。

病发前三天接种流感疫苗

初步调查显示，该男童于发病前3天才接种2025／26年度季节性流感疫苗，由于接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，所以男童未能受到疫苗保护，因此个案被视为未接种疫苗。男童在潜伏期内没有外游。他其中两名家居接触者早前均出现轻微呼吸道感染症状，当中一名家居接触者的鼻腔拭子样本经快速测试后对甲型流感呈阳性反应，但症状轻微，无需住院。

在刚结束的夏季流感季节，共录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前4天才接种2025／26年度季节性流感疫苗）。