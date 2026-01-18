Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感︱14岁少年甲流并发肺炎及败血性休克 留医PICU情况危殆

社会
更新时间：20:21 2026-01-18 HKT
发布时间：20:21 2026-01-18 HKT

衞生防护中心今日（18日）接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，一名有长期病患的14岁男童确诊甲型流感，并发严重肺炎和败血性休克，目前情况危殆。

中心指，男童于1月16日出现发烧、气促和咳嗽带痰，翌日到东区医院急症室求医，同日转到该院儿童深切治疗部接受进一步治疗，目前情况危殆。他的呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发严重肺炎和败血性休克。

14岁男童感染甲型流感，留医东区医院儿童深切治疗部，情况危殆。
14岁男童感染甲型流感，留医东区医院儿童深切治疗部，情况危殆。

病发前三天接种流感疫苗

初步调查显示，该男童于发病前3天才接种2025／26年度季节性流感疫苗，由于接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，所以男童未能受到疫苗保护，因此个案被视为未接种疫苗。男童在潜伏期内没有外游。他其中两名家居接触者早前均出现轻微呼吸道感染症状，当中一名家居接触者的鼻腔拭子样本经快速测试后对甲型流感呈阳性反应，但症状轻微，无需住院。

在刚结束的夏季流感季节，共录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前4天才接种2025／26年度季节性流感疫苗）。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
5小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
8小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
5小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
4小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
7小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
3小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
6小时前
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
10小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT