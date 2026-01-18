Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾百内地及海外嘉宾赴港法律年度开启典礼 出席人数升近两成半 毛乐礼：重视香港法律枢纽地位

社会
逾百名来自50多个内地及国际法律团体的代表陆续抵达香港出席法律年度开启典礼，今日（18日）先参与由香港大律师公会与香港律师会举办的一系列周边活动。香港大律师公会主席、资深大律师毛乐礼表示，公会会员过去一年马不停蹄出访不同司法管辖区，积极参与国际会议，适逢香港举行法律年度开启典礼，公会很荣幸以东道主身份接待各地的法律团体代表。他又透露今年出席活动的嘉宾人数突破100人，较去年上升近两成半，对此感到非常鼓舞，认为反映国际社会重视香港作为亚太法律枢纽的领先地位。

首移师前终院办酒会 毛乐礼感谢律政司支持

来自国际律师协会、英联邦律师协会、意大利、德国、新加坡、日本、南韩等等，以及内地多个省市的法律团体代表，晚上到前法国外方传道会大楼出席欢迎酒会，律政司司长林定国亦出席并致欢迎辞。毛乐礼在致辞时感谢律政司鼎力支持是次酒会，借出大楼作为活动场地，又向一众嘉宾介绍大楼前身是香港终审法院，有超过100年历史，属于法定古迹，今次是法律年度开启典礼周边活动的欢迎酒会，首次移师大楼内举行，别具意义。

前法国外方传道会大楼办活动别具意义

香港法律年度开启典礼是法律界一年一度的盛事，大律师公会及香港律师会合办周边活动，首日安排了嘉宾乘搭电车观光及参观香港故宫文化博物馆等等，星期一上午两会将合办以法律专业与科技应用等为主题的会议，重头戏是下午由司法机构主办的法律年度开启典礼，届时终审法院首席法官张举能、律政司司长林定国、大律师公会主席毛乐礼，以及香港律师会会长汤文龙将会发表演说。

