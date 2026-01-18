环球法律领袖齐聚香港 法律年度开启礼前夕乘电车、游故宫馆、访立法会

2026年香港法律年度开启典礼将于明天（19日）举行。法律界通过这项一年一度的传统活动，彰显香港强韧的法治、促进跨司法管辖区的专业交流。

云集逾百名法律领袖

今年，超过100位来自24个司法管辖区的54个律师协会和法律组织的律师领袖与代表云集香港，参与这项盛事。除了环球律师同业，嘉宾中亦包括应香港律师会会长汤文龙邀请出席的卡塔尔投资及贸易法院院长Khalid Ali Al Obaidli及相关代表，以及马来西亚首位女性联邦法院首席大法官（2019-2025）Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat等。后者将于周二参与由香港律师会主办的多元共融研讨会担任分享嘉宾。

以观光电车之旅揭开序幕

律师会在社交平台分享指，汤文龙昨晚（18日）设私人晚宴，招待及欢迎率先抵港的客人，展示香港的国际化，并向他们介绍香港强韧的法律制度，以及这个城市作为国际金融中心的优势和魅力。出席晚宴的宾客包括即将与香港律师会签订谅解备忘录的墨西哥全国企业律师协会和胡志明市律师协会的领袖；格但斯坦律师公会和德国联邦律师公会的代表；以及在全球110个国家和地区拥有200万名律师会员的国际律师联盟会长Fernando Hernández Gómez。

今天（18日），香港律师会与香港大律师公会为这些嘉宾合办一系列参观和联谊活动。揭开序幕的是早上的观光电车之旅。律师会指，于1904年投入服务的电车，与1907年成立的香港律师会，同为百年老店，见证香港历史。这趟旅程由铜锣湾出发，以西环为终点，途经香港终审法院、香港高等法院等重要法律地标，让一众嘉宾感受香港岛北岸新旧交融的独特文化魅力。今日正值举行渣打马拉松，令这趟电车之旅更添活力。

下午，一众嘉宾们参观香港故宫文化博物院，探索源远流长的中华历史文化。其后，嘉宾们将访问香港立法会与立法会议员交流，并出席欢迎酒会。