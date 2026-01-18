Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会表扬运动员全运会取得佳绩 陈国基：港队展现出色竞技水平和拼搏精神

社会
更新时间：14:33 2026-01-18 HKT
发布时间：14:33 2026-01-18 HKT

香港赛马会举辧「十五运会香港奖牌运动员赛马日」，表扬运动员于全运会取得佳绩，为港争光的杰出贡献。政务司司长陈国基表示，香港派出历来阵容最庞大的代表团参与今届全运，创下香港特区参加全运会的最佳成绩，令他深感自豪。

陈国基在开幕仪式上致辞时表示，今届全运会香港派出，包括超过600名运动员及约270名随队工作人员和医护人员，参与28个竞赛项目，并在其中七个项目，取得九金、两银、八铜共19面奖牌年，展现了运动员出色的竞技水平和拼搏精神。

陈国基出席十五运会香港奖牌运动员赛马日开幕仪式。政府新闻处图片
政府续加大资源投放完善体育发展政策

陈国基又指，这次十五运会得以「简约、安全、精彩」地顺利举行，充分展现了粤港澳三地共融合作的强大力量，也为推动大湾区体育产业联动发展，奠定了坚实的基础。他并感谢马会作为全运会香港赛区唯一合作伙伴，除了慷慨赞助四亿五千万元，支持香港赛区筹办赛事，更派出约100名义工参与，协助赛事顺利进行，贡献良多。

他续称，马会亦透过「赛马会优秀运动员奖励计划」，奖励在大型运动会取得佳绩的香港运动员；而在这次十五运会中，获奖牌的香港运动员合共获颁发超过1,100万元奖金。香港运动员近年在国际赛事屡创佳绩，实在有赖各位运动员、教练团队和体育界的共同努力。特区政府亦继续加大资源投放，完善体育发展的政策。

马会主席廖长江则祝贺运动员，期望奖金可勉励他们再接再厉，马会将继续积极推动体育发展。

