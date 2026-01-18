张仁良指传统价值观日益薄弱 吁学校加强品德教育摒弃功利心态

圣方济各大学校长张仁良今（18日）在电台节目表示，香港发展创新科技，吸引国际及内地企业来港，期望应用科学大学能成为本地人才的培训基地。他同时指出，近年传统价值观在家庭与社会教育中日渐薄弱，学校应加强相关培育。

曾任香港浸会大学工商管理学院院长及金融学讲座教授的张仁良表示，早在工商管理学院任教时，他已强调职业道德与诚信的重要性，期望学生毕业前要未发财先立品。他强调，品德修养不仅在商学院重要，现今各行各业亦同样重要，「勿见钱开眼，你一见钱开眼，就连𠮶啲职业道德、职业操守都唔记得咗」，这是他最不愿见到的情况。

教导做人之道与正确价值观更为关键

张仁良指出，传授专业知识固然重要，但教导做人之道与正确价值观更为关键。他认为，所有宗教皆是导人向善，作为一所天主教团体办学的大学，校方将通过三方面涵盖学生培育：通识教育、服务学习（让学生透过义工服务体验社会），以及中国文化中的仁、义、礼、爱、孝、信等价值。这些内容将纳入必修学分课程，未来也会进一步加强相关教学。

张仁良又称，教育由三部分组成，包括家教、学校与社会。近年传统价值观在家庭与社会层面日益薄弱，因此需透过学校教育加以补足。他认为，家庭教育影响最深远，应从幼儿阶段开始培养。

护理学最受欢迎 学生毕业后薪酬理想

张仁良表示，很高兴有机会出任圣方济各大学校长。该校本科生大多来自基层家庭，其中最受欢迎的学系为护理学，包括护士及物理治疗等课程。学生毕业后薪酬理想，有助他们向上流动。

随着香港发展创新科技，吸引国际与内地企业进驻，本地人才需求殷切。张仁良期望应用科学大学能成为培训本地人才的基地。他也提到，在人工智能迅速发展的趋势下，必须装备学生认识AI在职场上的应用。