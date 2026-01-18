渣打马拉松2026｜黄尹隽、罗映潮夺本地男女全马冠军 罗映潮指未达目标：中途突然刮大风影响成绩

渣打马拉松2026今日（18日）举行，约7.4万名选手参加。半马挑战组及10公里挑战组，于清晨5时30分起步。夺得全马男子本地冠军的是黄尹隽（2小时26分47秒）。夺得全马女子本地冠军的罗映潮（2小时41分29秒）坦言，今年是她跑过最艰难的一次渣打马拉松。

罗映潮：中途突然刮大风影响成绩

罗映潮说，「本来想在2小时39分内冲线，但跑到中途突然刮起大风，影响成绩。」她指，自己上一次跑马拉松已是一周前的国际赛，为避免受伤，因此这次并没有加强训练，而是尽量保持好状态，以备战亚运。她又希望通过渣马提升实战经验，让自己能够在亚运中取得佳绩。

记者 萧博禧

摄影 陈浩元