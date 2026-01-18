渣打马拉松2026︱新地郭炳联参与「领袖杯」 与多位政商界领袖赛道上展现活力

渣打马拉松2026今日（18日）举行，新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联亦有参与「领袖杯」，与多位政商界领袖一同于赛道上展现活力。

郭炳联表示，新地一直提倡健康生活，鼓励公众多做运动，并在强身健体之余加入慈善元素，借以体现运动行善、以心建家的精神。 「我很高兴能再次参与香港马拉松的领袖杯，与众多友好一同在赛道上感受热闹气氛，亦感谢主办方安排得宜，令活动顺利举行。」

新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供

新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供

活动沿途吸引市民热情打气，新地义工队亦加入加油行列，参赛健儿在一片欢呼声中顺利完成2公里赛程。

秉持「运动行善」精神，新地多年来积极支持慈善体育活动，今年初便冠名赞助「2026公益金新鸿基地产慈善马拉松」；此外，自2015年首办以来，一直冠名及慈善赞助的「新鸿基地产香港单车节」，以体育盛事向全世界推广香港、推动本地单车运动风气。

相关新闻：

渣打马拉松2026︱政商界名人参与领袖杯 陈茂波、邓炳强一同挑战约2公里赛事