Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026︱新地郭炳联参与「领袖杯」 与多位政商界领袖赛道上展现活力

社会
更新时间：10:44 2026-01-18 HKT
发布时间：10:44 2026-01-18 HKT

渣打马拉松2026今日（18日）举行，新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联亦有参与「领袖杯」，与多位政商界领袖一同于赛道上展现活力。

郭炳联表示，新地一直提倡健康生活，鼓励公众多做运动，并在强身健体之余加入慈善元素，借以体现运动行善、以心建家的精神。 「我很高兴能再次参与香港马拉松的领袖杯，与众多友好一同在赛道上感受热闹气氛，亦感谢主办方安排得宜，令活动顺利举行。」

新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供
新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供
新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供
新地主席兼董事总经理郭炳联参与「香港马拉松 2 02 6－领袖杯」。图片由新鸿基地产提供

活动沿途吸引市民热情打气，新地义工队亦加入加油行列，参赛健儿在一片欢呼声中顺利完成2公里赛程。

秉持「运动行善」精神，新地多年来积极支持慈善体育活动，今年初便冠名赞助「2026公益金新鸿基地产慈善马拉松」；此外，自2015年首办以来，一直冠名及慈善赞助的「新鸿基地产香港单车节」，以体育盛事向全世界推广香港、推动本地单车运动风气。

相关新闻：

渣打马拉松2026︱政商界名人参与领袖杯 陈茂波、邓炳强一同挑战约2公里赛事

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
30分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
18小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前