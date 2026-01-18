天文台｜大致天晴及干燥 日间最高气温约23度 周二晚上气温显著下降

干燥的东北季候风正为广东沿岸带来普遍晴朗的天气。

在上午五时，热带风暴洛鞍集结在马尼拉以东约390公里，预料向东北缓慢移动，在菲律宾以东海域徘徊。

本港地区今日天气预测，大致天晴及干燥。日间最高气温约23度。吹和缓至清劲东至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望明日持续天晴，日间温暖。星期二风势增强，晚上气温显著下降，随后两三日逐步转冷，最低气温在12度左右。

分区气温

九天天气预报

干燥的东北季候风会在今明两日持续为广东带来普遍晴朗的天气，该区日间温暖。预料一股强烈冬季季候风会在星期二开始逐渐影响华南，该区风势增强，随后两三日广东沿岸天气转冷，同时一道广阔云带覆盖该区。此外，热带气旋洛鞍会在未来两三日于菲律宾以东海域徘徊。干燥的东北季候风会在今明两日持续为广东带来普遍晴朗的天气，该区日间温暖。预料一股强烈冬季季候风会在星期二开始逐渐影响华南，该区风势增强，随后两三日广东沿岸天气转冷，同时一道广阔云带覆盖该区。此外，热带气旋洛鞍会在未来两三日于菲律宾以东海域徘徊。