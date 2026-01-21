观塘海滨儿童设施「重力轨道」爆争议 保安阻「超龄」男童使用 康文署：已阐明年龄限制

儿童游乐设施通常根据设施类型和设计，而设定年龄、身高、重量等限制。观塘海滨的感官花园儿童游乐设施早前换上新设施，当中包括一款名为「重力轨道」滑索设施。该设施只供5至12岁儿童使用，重量上限为250磅。近日有影片流传，一名疑似成年男子欲玩滑索设施时，被一名身穿反光衣、疑似保安人员出手阻止，惟未能成功。发帖网民质疑保安的态度，指「一句唔似(12岁)就唔比(玩)」，引起网民热议。

网传保安阻「12岁」男童玩滑索

有网民在社交平台发布影片，影片显示在观塘海滨感官花园的儿童游乐设施。一名外表看似成年人的男子，准备使用「重力轨道」，一名身穿反光衣、疑似保安的女子随即冲上楼梯并伸手拦阻，但未能成功。

发表该帖的网民批评该名疑似保安的人士「态度有问题」，指即使出示身份证可以证明只有12岁也不能游玩该设施，「一句唔似就唔畀」，更质疑该名「保安」没有相应权利查阅身份证。

康文署：已写明设施限5至12岁儿童使用

翻查资料，该游乐设施只供5至12岁儿童使用；重量上限为250磅，即113公斤；使用者人数上限为1名；并建议成人在场看管儿童。

有网民质疑，相关游玩设施为何限制成人游玩：「12岁以上唔准(准)玩游乐场？」、「真系唔明白点解全部都set咗得小朋友玩…我大人都好想玩」、「唔明点解12岁以上唔俾玩…你话惊大人太重会玩坏，最多咪限重」。亦有网民质疑设施的安全性：「好多嘢我觉得如果承受唔到大人嘅体重，小朋友玩都唔会安全。」另外，有网民质疑保安人员没有查阅身份证的权利，应只有警察才有权。

康文署回复查询指，观塘海滨花园内的儿童游乐设施「重力轨道」于去年10月24日起开放。因为设施属儿童游乐设施，场地已清晰阐明设施供5至12岁的儿童使用，每次使用人数为一名，并建议家长在场陪同子女使用设施，以策安全。

署方续指，为确保设施恰当使用及秩序妥善，除了设有使用守则，康文署在设施开放的时间安排保安人员维持秩序，并向市民提供适切协助。