3日3宗夺命工业意外｜孙玉菡 : 短期内进行大型地盘执法行动 更新升降台实务守则

近日本港接连发生3宗致命工业意外，劳工及福利局局长孙玉菡今午( 17日 )出席公开活动后表示，政府高度关注事件，劳工处会尽快搜证，若有人疏忽及不作为，定会严肃追究责任。处方亦会加强突击巡查，特别是大型新地盘及风险较高地区，并著重巡查涉及吊机及升降台等项目，特别针对升降台运作方面，将更新实务守则，涵盖传感器要求、防撞及加强培训等。

孙玉菡又指，职安健条例修订后，罚则已大幅提升，当局会善用条例，包括就被判罚款过低的案件提出上诉，增加阻吓力，不过长远而言亦要加强教育，提高业界的安全意识。

被问到2023年修订职安健相关条例，增加罚则后，意外仍时有发生，是否显示修例阻吓力不足。孙玉菡指，如有个案经法院判决后，当局认为罚则仍有提升空间，会作出上诉，透过司法程序增加阻吓力。

孙玉菡今早出席电台节目时表示，短时间内将对地盘展开大型执法调查行动。他指，当局一向十分关注吊运、升降台等地盘设施的安全，但近日的事故中似乎有人没有做妥应做的防范措施，若有人违法会按法例检控，强调无论时间有多紧迫，安全永远是第一位。

相关新闻:

启德65岁地盘男工被升降台夹毙 日内第二宗致命工业意外

荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故

启德德高道地盘水缸吊运不稳 33岁南亚裔男工被压毙 遗妻子及两幼子