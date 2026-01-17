Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明德童行50周年慈善步行开幕 吸引逾200人参加 狗主携毛孩为慈善出力

更新时间：16:09 2026-01-17 HKT
发布时间：16:09 2026-01-17 HKT

为支援儿童发展，由明德儿童启育中心举办的「明德童行50周年慈善步行」今（17日）于北角海滨长廊开幕，合共吸引超过200名参加者，当中有不少一家大小趁着周末身体力行支持，亦有狗主带同宠物参加，冀为慈善出一分力。

明德儿童启育中心主席钟悟思致开幕辞时表示，欢迎参加慈善步行，中心即将迎来别具意义的50周年，他亦深感荣幸能够带领中心。这50年离不开所有家庭的信任、一众专业人士的奉献以及广大社区支持。他续称，此次活动是与明德一众家庭庆祝，他们一直激励中心工作，他们的坚强、韧性和奉献精神是中心所有工作的核心，亦感谢他们与中心并肩前行，不论是今天，还是与中心共同走过的旅程。

狗主带爱犬一同参与

有参加者Nicola亦带同三岁的爱犬Auggie为慈善出一分力。她透露，中心对她来说是「一个很重要的机构」，由于她的表妹在10多年前曾经在中心接受服务，中心提供了很多支援，「见到表妹在上学、日常都较困难，所以对于一群有需要的小朋友来说，是很幸运可以有这个中心，可以帮助他们。」

她称，今日与家人一起参加，虽然路线容易，但要带同狗狗则颇困难，「因为牠一直想跑来跑去，也是当平时散步，除了带牠出来玩，亦可以为慈善筹款」，期望日后能够再举办类似的活动，「是一个很好的机会，让大家聚在一起，平时很少有这样的活动。」

慈善步行路线全长约2公里，连贯位于北角和炮台山的中心总部，参加者由北角码头出发，向西沿着东岸板道步行，再折返回到北角码头。除可欣赏维港风景外，沿路设有互动关卡，参加者可在卡片上集齐六个印仔，到终点换取纪念品。

来自菲律宾、居港19年的Marco表示，四岁的儿子Dheo被诊断为ASD（自闭症），现时参加了中心的职业治疗和语言治疗接近2年，「的确是很有帮助的，他以前比较害羞，现在语言表达和社交能力有改善，也认识到朋友。」他期望可以帮助更多其他有相同问题的家庭，让他们也来到这大家庭，「中心、慈善步行也对他们很有帮助的，今次是一个机会可以与其他家庭一起，亦支持这个城市，所以特意带小朋友参加。」

两小学生结伴抵终点

10岁的Ally和9岁的Amanda结伴到达终点，她们同样是跟家人参加慈善步行。Ally称，因为妈妈想她们可以多些帮助其他人，这个活动正正是为了可以帮助有需要的人，「除了参加慈善步行，可能也会买些曲奇筹款。」

Amanda亦表示，过去曾参加其他慈善跑步，路线更加长，「还要带同狗仔，从山顶走下来」，加上平时在学校有参加跑步和游水，相比之下今次路线并不困难。她称，刚才一路小跑到终点「很累、很热，我们是第一个到，见到其他人还在走，我们超过他们都好开心！」。

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩

