洪水桥厦村物流圈︱陈美宝：报告梳理业界需求 量身订造土地规划

运输及物流局昨日（16日）发布洪水桥／厦村新发展区现代物流圈研究报告，争取就今年首幅于锡降围路的用地，邀请业界提交发展意向书，并强调整体发展会以企业为本。运输及物流局局长陈美宝今日（17日）发表网志指，有关报告梳理业界需求，进行量身订造的土地规划，将现代化物流设施和相互联系并存的物流企业和相关机构，汇聚一方有机发展，形成产业集群，从而打造出具协同效应的物流生态圈。

陈美宝指，物流圈的研究用地包含8幅位于洪水桥／厦村新发展区的物流用地，总面积约32公顷，建议设立5个区域，包括针对高端电子产品、珠宝、药物等的高价值货物物流区；能提供大面积空间、方便大量快速流转和空运前进行安检的电商物流区；周边环境低矮及毗邻港深西部公路开阔位置，有利跨境低空经济发展的货运代理及低空经济区；智慧绿色集体运输系统车厂区，以及未来拓展区。

陈美宝续指，政府会在今年就物流圈的第一幅、位于锡降围路的用地邀请业界提交发展意向书，当局会适时检视市场需要及变化，继续为业界提供稳定的物流地供应。

另外，陈美宝提到，政府去年正式启动「港口社区系统」，协助物流中小企更快更易获得融资。有关系统全面投入服务后，有超过2,300间公司登记使用。