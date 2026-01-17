渣马2026｜首设「跃动少年跑」吸引逾千青少年参赛 跑手扮香蕉上阵开心跑

为鼓励年青一代投入长跑运动，「渣打香港马拉松2026」首设「跃动少年跑」，今（17日）率先于启德体育园举行，赛事吸引逾1,000名10至15岁的青少年参赛者。路线全长约2公里，限时30分钟，由启德体育园内的启德青年运动场出发，途经启德主场馆及渡行径，最后回到启德青年运动场。

天气晴朗 选手轻装上阵

今天市区气温约17至25度，赛事进行期间阳光普照，不少参赛者轻装上阵，身穿短袖或背心、短裤，并戴上太阳眼镜和帽子。现场起跑线旁更有打气团，手持各种打气牌，气氛相当热烈。

第一组冠军6分46秒完成赛事

第一组首名冲线的Kingsley以6分46秒成绩完成赛事，他形容冲线一刻心情很开心，「没预计到有这个成绩，有种莫名兴奋、喜悦感和成功感」，对自己的表现亦很满意，「我很喜欢跑步，因为跑步是努力一分，就会给予你一分成绩，每日都是对自己的挑战。」

Kingsley称，自2024年6月开始训练，「坚持了一年半的时间，每个星期练习，爸爸鼓励我做运动，陪我做运动，（会否想跑渣马？）现在暂时未有这个水准，希望迟些、再训练多些才参加，期望之后可以参加渣马10公里。他爸爸则期望，「他这个成绩，对日后参与其他赛事、读书及未来人生，都有一个好开始。」

11岁何同学首次参赛 称跑步学到坚持精神

平日喜欢打羽毛球、手球、跑山的11岁何同学表示，今次是第一次参加跑步比赛，而跑步可以学习到「就算是很攰，唔想再跑，也要坚持」的精神。对于自己今天的表现，她坦言并不满意，「因为中间跑下跑下停了」。何太亦透露，平日经常带女儿进行户外活动，当作家庭乐，亦让她尝试更多活动和比赛，「平时会跑港岛径，不过不会在天气热的时候去，多数有风、阴凉些，今日太热也会影响（表现），跑跑下可能好热，也是志在参与。」

14岁少年穿香蕉装参赛 盼参与渣马10公里

身穿「香蕉造型」服装参赛的14岁Colin坦言，今次第一次参赛，故与朋友一起穿上这套服装留念。「因为觉得（这个造型）很有趣，又可以开心地跑，我和另一个朋友刚好都有这一套服装，觉得好好玩才一起穿上去跑，不过刚才也有些阻碍自己，因为（衣服）下摆太长，抬不起脚」，原定可在约7分钟完成，他最后以8分多钟到达终点，期望日后可以参加渣马10公里，笑言「如果参加全马我应该会死，（参加渣马10公里会否穿上特别装束？），也会的，是秘密。」

记者：何姵妤

摄影：刘骏轩

相关新闻：

渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）

渣马2026｜70岁周润发料重返十公里赛道 去年出战半马破自己纪录