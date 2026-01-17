Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜「一户一社工」已接触所有受影响家庭 协助长远安置及生活复常

社会
更新时间：11:22 2026-01-17 HKT
发布时间：11:22 2026-01-17 HKT

宏福苑五级火后，政府透过社署「一户一社工」，主动接触受火灾影响的宏福苑业主，提供发元服务，协助居民生活复常。劳工及福利局局长孙玉菡今早（17日）在电台节目表示，宏福苑共有1,984户受影响家庭，至今已接触了1,982户，余下两户经查证后，确认分别是住户已全部离世和已离开香港。

对于有指一户一社工压力很大，他指，现时社署约有2,000多名社工，宏褔苑有1,982户，可说是「全民皆兵」，社工亦有本身的工作，在面对宏褔苑如此大的大灾难面前，大家都明白要走多一步，努力做好工作，他很感谢及理解很多同事都是从心出发，为帮助居民出一分力。

对于火灾后的长远安置方案，政府正透过「一户一社工」向居民收集意见。孙玉菡表示，过程顺畅，社工会协助居民填写或转述问卷，相信短期内可收集大部分居民的意愿，以便协助政府制定方案。

社工与居民已建立信任关系

社署副署长梁绮莉表示，社署已接触超过1980户家庭，涉及逾5,000名居民及家属，现时已与居民建立信任关系。她忆述，火灾当日社署已迅速派出社工、临床心理学家等到场支援居民，并有医务社工在医院协助死伤者家属。除提供情绪辅导外，亦协助居民寻找紧急住宿，并特别关顾长者及残疾人士，提供暂托服务及协助联络亲友。随著政府发放租金津贴，居民生活已逐渐复常并得以安顿。

收集安置意愿 协助长远规划

梁绮丽表示，早期工作日以继夜，需处理各种紧急需求，包括陪同就医、协助处理信件等，并需联络不同部门及专业团体，如法律咨询等。现阶段居民已安顿，且强调参与「一户一社工」的社工并非「单打独斗」，背后有整个团队提供支援，为处理个案给予意见，现时运作已顺畅许多。

