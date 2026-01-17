陈国基形容围标问题犹如「癌细胞」持续变化 政府加强「招标妥」角色密切留意

宏福苑五级火灾暴露楼宇维修问题，领导「宏福苑调查及规管工作组」组长、政务司司长陈国基今早(17日)在电台节目表示，就围标问题归纳出典型的例子。他指出，当大厦需要进行大维修，聘请的顾问公司负责提出维修建议及招标，有害群之马的顾问公司为求中标，会「好刻意」以极低价中标，然后聘请有勾结的承办商，在工程过程中不断增加工程项目，导致最终费用大幅飙升。

同时，有人在业主立案法团审议大维修提议时收集大量「授权票」，借此在业主大会上通过有关的工程合约。当小业主们收到「天价」维修费通知时才如梦初醒，因决定已在法律上通过，难以推翻。

市建局强化角色 设预选名单助业主选顾问及承办商

针对上述问题，陈国基表示政府将优化现有的「招标妥」计划，首先会设立包含顾问公司及承办商的预选名单， 此名单不仅考虑其专业资格，更会考虑过往的「表现」，并参考廉政公署和警方的意见，表现不佳或有问题的公司将被从名单中剔除。

同时，巿建局亦会协助法团评估及招标；如承办商在维修期间加价，要由市建局审视加幅，确保加价合理。工程结束后，当局会向业主收集满意度问卷。如业主就维修投诉属实，该公司将不能留在预选名单内，将围标的情况减至最低。他又强调有关的「招标妥」计划适用于向政府申请资助的大厦，有关服务亦完全免费，鼓励其他未有申请资助的大厦使用。

陈国基又指，明白维修涉及的利润太大，围标问题有如癌细胞一样会持续变化，政府会密切留意。

收紧授权票规定 提高业主参与门槛

对于授权票被滥用的问题，陈国基表示，未来将研究收紧相关规定，包括考虑验证签发授权票的业主身份，以及研究是否应为单一个人可持有的授权票数目设限。此外，针对金额特别巨大的维修工程，政府亦会研究提高业主大会的法定出席人数比例，鼓励更多业主亲身参与。

