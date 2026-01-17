专访│《强制举报虐儿条例》下周二正式生效　各警区虐儿组增1警长3警员

警方去年1至11月共接获1,439宗虐待儿童案件，较前年同期上升5.3%。因应《强制举报虐待儿童条例》将于下周二（20日）生效，警方于每个警区的「虐儿案件调查组」增加1名警长及3名警员，家居录影室亦由5个增至6个。警务处刑事部刑事支援科警司陈仲欣表示，相信条例可提升保护儿童意识，「一些潜在施虐者，在想动手前，会想一想，可能『犯法』，被人知道变相预防或制止做出施虐动作。」

警方：条例可提升保护儿童意识

对于虐待儿童案件增加，警方解释，是自去年起将儿童色情物品及窥淫相关罪行当中涉及儿童为受害人的案件，一并纳入侵害儿童性罪行作整合计算，以更全面反映涉及17岁以下人士成为性罪行受害人的情况。

陈仲欣表示，警方处理虐儿案件的首要宗旨，是保护儿童，「虐儿案件调查组」（CAIU）成员均受特别训练，懂得在取证同时，减少对儿童的伤害。自愿兼任职务队伍「易受伤害证人支援队」，则负责调查虐待儿童案件并与易受伤害证人进行录影会面。至于警方与律政司成立的「保护易受伤害证人及儿童专责小组」，会协力加快及完善搜证、检控及跟进工作，将对儿童及家庭的伤害减至最低。

陈仲欣：警惕「性诱识儿童」趋势

除了因应条例生效增加培训、调整人手，陈仲欣称，警方亦警惕「性诱识儿童」趋势，会联同不同单位应对，「我们3月会有一个研讨会研究这题目，从源头去看心态，之后做一些研究，看看无论是执法者，还是其他持份者，有甚么可以做到。」

警察临床心理学家冯浩坚表示，虐待行为可影响儿童精神健康、心智发展乃至价值观。以遭至亲长期性侵为例，受虐儿童的世界观可能完全颠覆，无法与人建立长期信任关系，也会出现焦虑、抑郁、创伤后压力症等症状。而长时间的身体虐待，也会大大影响儿童自身存在价值、对暴力的认知等，甚至出现跨代暴力，「长大后，有小朋友的时候，可能都用这种方法（虐待）处理。」

冯浩坚：让25类指明专业人员成为「守门人」

冯浩坚续谓，施虐者透过威吓、诱骗等手法，让儿童噤声，「令小朋友觉得若揭发事件，会令到家庭散了，觉得揭发是破坏行为，特别是长期虐待，施虐者不断增加阻碍，让小朋友更难开口。」他指，报警对儿童而言是「很遥远很大件事」，《强制举报虐待儿童条例》正好让25类指明专业人员成为「守门人」，及早处理虐儿个案，「只要继续做应该做的事，无需担心误堕法网。」

记者：萧博禧

摄影：叶伟豪