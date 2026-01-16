两名男子承认维园网球场「炒场」 判80小时社服令

两名男子涉及违规转让康体设施，分别被控一项「使用他人身份证」和「将身份证转让给他人」罪名，两人早前承认控罪，今日（16日）在沙田裁判法院分别被判处80小时社会服务令。其中一人为原租用场地人士，早前已被康乐及文化事务署暂停预订康体设施的资格360日。

下周三起禁用电脑程式「book场」 违者暂停帐户360日

康文署联同执法部门于2024年7月13日在维多利亚公园网球场采取联合行动，打击违规转让康体设施及其他违法行为。行动中拘捕了一名男子，涉嫌在无合理辩解下使用及管有他人身份证。及后，与案件相关的另一名男子被控一项「将身份证转让给他人」罪名。

下周三起禁用电脑程式「book场」，违者会被暂停帐户360日。资料图片

康文署呼吁市民切勿违规转让康体设施、光顾代订康体设施服务、使用他人身份证签场及将自己的身份证明交予他人代签场，以免违反康文署「康乐及体育设施使用条件」（使用条件）及触犯法例。违反使用条件者可被暂停预订康体设施的资格，为期360日。

此外，「SmartPLAY康体通」已加入了禁止使用电脑程式或其他自动化工具预订场地的条件。由2026年1月21日起，如用户违反有关条件，康文署会暂停其帐户360日，无须给予任何预先通知。康文署再次提醒用户必须遵守「SmartPLAY康体通」的使用条件，妥善管理SmartPLAY帐户资料，切勿向他人透露用户帐号及密码；曾将SmartPLAY帐号及密码提供予第三者的用户，请尽快及定期更新用户密码，以免帐户被盗用。

康文署会继续打击康乐场地的违规转让或炒卖，于有需要时会继续优化「SmartPLAY康体通」，以及推出更多打击「炒场」的措施。