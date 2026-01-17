渣打马拉松2026 ‧ 持续更新︱晚上11时半起分阶段封路 半马及十公里挑战组清晨5时30分开跑

【渣马/渣打马拉松2026/香港马拉松/维园】一年一度跑界盛事渣打马拉松1月18日举行，最早的半马拉松挑战组及十公里挑战组，将于早上5时30分开始。《星岛头条》记者直击现场情况，并持续更新马拉松最新资讯。

今年马拉松维持约7.4万个参赛名额，赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。

每年渣马均吸引大批高官、名人、跑步好手参加，根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛，预料艺人周润发今年将回归十公里赛道。此外，同样报名十公里的律政司司长林定国亦会落场，为赛事增添看点。

渣打马拉松2026｜封路安排

港岛区：

第一阶段：

凌晨00:01至下午约02:00

邮政总局外近龙和道的未命名道路

第二阶段：

凌晨01:15至上午约10:30

中环及湾仔绕道隧道东行线（湾仔与东廊之间）

第三阶段：

凌晨01:15至下午约01:30

干诺道西天桥东行、民宝街、龙和道东行、博览道等中环及湾仔一带道路

第四阶段：

凌晨01:30至上午约10:30

东区走廊东行线（维园道至东喜道支路）

第五阶段：

凌晨01:30至上午约11:30

东区走廊西行线、中环及湾仔绕道隧道西行线及多条连接东廊的支路

第六阶段：

凌晨03:00至上午约08:30

港湾道东行及杜老志道北行（会展一带）

第七阶段：

凌晨3:00至下午约01:30

民光街、民辉街及民耀街（中环码头一带）

第八阶段：

凌晨03:00至下午约02:00

鸿兴道、马师道天桥、骆克道、轩尼诗道及怡和街东行等湾仔及铜锣湾道路

第九阶段：

凌晨03:45至上午约09:00

兴发街、电气道部分路段（天后、维园一带）

第十阶段：

凌晨04:00至上午约10:45

维园道西行部分行车线

九龙区：

第一阶段：

凌晨00:45至下午约01:15

西九龙公路南行线（美青路至西隧入口）及相关支路

第二阶段：

凌晨01:00至上午约09:00

梳士巴利道（尖沙咀码头至九龙公园径）

第三阶段：

凌晨01:40至上午约10:00

弥敦道南行（金巴利道至中间道）、梳士巴利道地底行车道西行线等

第四阶段：

凌晨02:30至上午约10:45

连翔道南行线（荔宝路至油麻地交汇处）及相关支路

第五阶段：

凌晨03:30至上午约1030

亚皆老街西行（弥敦道至塘尾道）、樱桃街西行（塘尾道至连翔道）

第六阶段：

凌晨03:45至上午约09:15

九龙公园径北行快线、亚士厘道、汉口道、海防道等尖沙咀中部道路

第七阶段：

凌晨04:15至上午约10:00

弥敦道（介乎加士居道与梳士巴利道之间的大部分路段）、佐敦道及油麻地一带多条道路

新界区：

第一阶段

1月17日晚上11:30至翌日下午约01:15

由屯门公路往汀九桥南行的支路

第二阶段

1月17日晚上11:45至翌日下午约01:15

所有往九龙方向的主要干道南行线，包括：青葵公路、长青隧道、长青公路、汀九桥

昂船洲大桥、南湾隧道（青沙公路）

所有由青屿干线、青衣、葵涌及荃湾往上述公路的支路

西区海底隧道：

往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭

预计下午约1时15分重开

期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。

各项赛事详情：

最早开始的赛事为上午5时30分开始的半马拉松挑战组及十公里挑战组。