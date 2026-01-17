Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026 ‧ 持续更新︱晚上11时半起分阶段封路 半马及十公里挑战组清晨5时30分开跑

社会
更新时间：23:00 2026-01-17 HKT
发布时间：23:00 2026-01-17 HKT

【渣马/渣打马拉松2026/香港马拉松/维园】一年一度跑界盛事渣打马拉松1月18日举行，最早的半马拉松挑战组及十公里挑战组，将于早上5时30分开始。《星岛头条》记者直击现场情况，并持续更新马拉松最新资讯。

今年马拉松维持约7.4万个参赛名额，赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。 

渣打马拉松2026｜周润发转战十公里？料与林定国同场较量

每年渣马均吸引大批高官、名人、跑步好手参加，根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛，预料艺人周润发今年将回归十公里赛道。此外，同样报名十公里的律政司司长林定国亦会落场，为赛事增添看点。

渣打马拉松2026｜封路安排

港岛区：

第一阶段：

  • 凌晨00:01至下午约02:00
  • 邮政总局外近龙和道的未命名道路

第二阶段：

  • 凌晨01:15至上午约10:30
  • 中环及湾仔绕道隧道东行线（湾仔与东廊之间）

第三阶段：

  • 凌晨01:15至下午约01:30
  • 干诺道西天桥东行、民宝街、龙和道东行、博览道等中环及湾仔一带道路

第四阶段：

  • 凌晨01:30至上午约10:30
  • 东区走廊东行线（维园道至东喜道支路）

第五阶段：

  • 凌晨01:30至上午约11:30
  • 东区走廊西行线、中环及湾仔绕道隧道西行线及多条连接东廊的支路

第六阶段：

  • 凌晨03:00至上午约08:30
  • 港湾道东行及杜老志道北行（会展一带）

第七阶段：

  • 凌晨3:00至下午约01:30
  • 民光街、民辉街及民耀街（中环码头一带）

第八阶段：

  • 凌晨03:00至下午约02:00
  • 鸿兴道、马师道天桥、骆克道、轩尼诗道及怡和街东行等湾仔及铜锣湾道路

第九阶段：

  • 凌晨03:45至上午约09:00
  • 兴发街、电气道部分路段（天后、维园一带）

第十阶段：

  • 凌晨04:00至上午约10:45
  • 维园道西行部分行车线

九龙区：

第一阶段：

  • 凌晨00:45至下午约01:15
  • 西九龙公路南行线（美青路至西隧入口）及相关支路

第二阶段：

  • 凌晨01:00至上午约09:00
  • 梳士巴利道（尖沙咀码头至九龙公园径）

第三阶段：

  • 凌晨01:40至上午约10:00
  • 弥敦道南行（金巴利道至中间道）、梳士巴利道地底行车道西行线等

第四阶段：

  • 凌晨02:30至上午约10:45
  • 连翔道南行线（荔宝路至油麻地交汇处）及相关支路

第五阶段：

  • 凌晨03:30至上午约1030
  • 亚皆老街西行（弥敦道至塘尾道）、樱桃街西行（塘尾道至连翔道）

第六阶段：

  • 凌晨03:45至上午约09:15
  • 九龙公园径北行快线、亚士厘道、汉口道、海防道等尖沙咀中部道路

第七阶段：

  • 凌晨04:15至上午约10:00
  • 弥敦道（介乎加士居道与梳士巴利道之间的大部分路段）、佐敦道及油麻地一带多条道路

新界区：

第一阶段

  • 1月17日晚上11:30至翌日下午约01:15
  • 由屯门公路往汀九桥南行的支路

第二阶段

  • 1月17日晚上11:45至翌日下午约01:15
  • 所有往九龙方向的主要干道南行线，包括：青葵公路、长青隧道、长青公路、汀九桥
  • 昂船洲大桥、南湾隧道（青沙公路）
  • 所有由青屿干线、青衣、葵涌及荃湾往上述公路的支路

西区海底隧道：

  • 往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭
  • 预计下午约1时15分重开
  • 期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。

各项赛事详情：

最早开始的赛事为上午5时30分开始的半马拉松挑战组及十公里挑战组。

赛事 组别 比赛时限 (全程) 起点 起步时间 终点
马拉松 马拉松挑战组 (壮年组 / 先进一至八组) 6小时 九龙尖沙咀弥敦道 上午6时正 香港维多利亚公园
马拉松一组 上午6时25分
马拉松二组 上午6时50分
半马拉松 半马拉松挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组) 2小时15分钟 上午5时30分
半马拉松一组 3小时 上午7时45分
半马拉松二组 上午8时10分
半马拉松三组 上午8时40分
十公里 十公里挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组) 2小时 香港东区走廊 上午5时30分
十公里一组 上午5时50分
十公里二组 上午6时10分
十公里三组 上午6时30分
十公里四组 上午6时50分
十公里五组 上午7时10分
十公里六组 上午7时30分
十公里七组 上午7时50分
十公里八组

上午8时10分

 
十公里轮椅赛 十公里轮椅赛 1小时 香港湾仔运动场 上午5时10分
轮椅赛体验组 25 分钟 上午6时正

