渣打马拉松2026 ‧ 持续更新︱晚上11时半起分阶段封路 半马及十公里挑战组清晨5时30分开跑
更新时间：23:00 2026-01-17 HKT
发布时间：23:00 2026-01-17 HKT
发布时间：23:00 2026-01-17 HKT
【渣马/渣打马拉松2026/香港马拉松/维园】一年一度跑界盛事渣打马拉松1月18日举行，最早的半马拉松挑战组及十公里挑战组，将于早上5时30分开始。《星岛头条》记者直击现场情况，并持续更新马拉松最新资讯。
今年马拉松维持约7.4万个参赛名额，赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。
相关新闻：渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026｜周润发转战十公里？料与林定国同场较量
每年渣马均吸引大批高官、名人、跑步好手参加，根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛，预料艺人周润发今年将回归十公里赛道。此外，同样报名十公里的律政司司长林定国亦会落场，为赛事增添看点。
渣打马拉松2026｜封路安排
港岛区：
第一阶段：
- 凌晨00:01至下午约02:00
- 邮政总局外近龙和道的未命名道路
第二阶段：
- 凌晨01:15至上午约10:30
- 中环及湾仔绕道隧道东行线（湾仔与东廊之间）
第三阶段：
- 凌晨01:15至下午约01:30
- 干诺道西天桥东行、民宝街、龙和道东行、博览道等中环及湾仔一带道路
第四阶段：
- 凌晨01:30至上午约10:30
- 东区走廊东行线（维园道至东喜道支路）
第五阶段：
- 凌晨01:30至上午约11:30
- 东区走廊西行线、中环及湾仔绕道隧道西行线及多条连接东廊的支路
第六阶段：
- 凌晨03:00至上午约08:30
- 港湾道东行及杜老志道北行（会展一带）
第七阶段：
- 凌晨3:00至下午约01:30
- 民光街、民辉街及民耀街（中环码头一带）
第八阶段：
- 凌晨03:00至下午约02:00
- 鸿兴道、马师道天桥、骆克道、轩尼诗道及怡和街东行等湾仔及铜锣湾道路
第九阶段：
- 凌晨03:45至上午约09:00
- 兴发街、电气道部分路段（天后、维园一带）
第十阶段：
- 凌晨04:00至上午约10:45
- 维园道西行部分行车线
九龙区：
第一阶段：
- 凌晨00:45至下午约01:15
- 西九龙公路南行线（美青路至西隧入口）及相关支路
第二阶段：
- 凌晨01:00至上午约09:00
- 梳士巴利道（尖沙咀码头至九龙公园径）
第三阶段：
- 凌晨01:40至上午约10:00
- 弥敦道南行（金巴利道至中间道）、梳士巴利道地底行车道西行线等
第四阶段：
- 凌晨02:30至上午约10:45
- 连翔道南行线（荔宝路至油麻地交汇处）及相关支路
第五阶段：
- 凌晨03:30至上午约1030
- 亚皆老街西行（弥敦道至塘尾道）、樱桃街西行（塘尾道至连翔道）
第六阶段：
- 凌晨03:45至上午约09:15
- 九龙公园径北行快线、亚士厘道、汉口道、海防道等尖沙咀中部道路
第七阶段：
- 凌晨04:15至上午约10:00
- 弥敦道（介乎加士居道与梳士巴利道之间的大部分路段）、佐敦道及油麻地一带多条道路
新界区：
第一阶段
- 1月17日晚上11:30至翌日下午约01:15
- 由屯门公路往汀九桥南行的支路
第二阶段
- 1月17日晚上11:45至翌日下午约01:15
- 所有往九龙方向的主要干道南行线，包括：青葵公路、长青隧道、长青公路、汀九桥
- 昂船洲大桥、南湾隧道（青沙公路）
- 所有由青屿干线、青衣、葵涌及荃湾往上述公路的支路
西区海底隧道：
- 往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭
- 预计下午约1时15分重开
- 期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。
相关新闻：渣马2026｜70岁周润发料重返十公里赛道 去年出战半马破自己纪录
各项赛事详情：
最早开始的赛事为上午5时30分开始的半马拉松挑战组及十公里挑战组。
|赛事
|组别
|比赛时限 (全程)
|起点
|起步时间
|终点
|马拉松
|马拉松挑战组 (壮年组 / 先进一至八组)
|6小时
|九龙尖沙咀弥敦道
|上午6时正
|香港维多利亚公园
|马拉松一组
|上午6时25分
|马拉松二组
|上午6时50分
|半马拉松
|半马拉松挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组)
|2小时15分钟
|上午5时30分
|半马拉松一组
|3小时
|上午7时45分
|半马拉松二组
|上午8时10分
|半马拉松三组
|上午8时40分
|十公里
|十公里挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组)
|2小时
|香港东区走廊
|上午5时30分
|十公里一组
|上午5时50分
|十公里二组
|上午6时10分
|十公里三组
|上午6时30分
|十公里四组
|上午6时50分
|十公里五组
|上午7时10分
|十公里六组
|上午7时30分
|十公里七组
|上午7时50分
|十公里八组
|
上午8时10分
|十公里轮椅赛
|十公里轮椅赛
|1小时
|香港湾仔运动场
|上午5时10分
|轮椅赛体验组
|25 分钟
|上午6时正
最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
2026-01-16 13:00 HKT