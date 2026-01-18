渣打马拉松2026．持续更新︱市民「捕获」周润发现身10公里赛 半马男、女子冠军：香港赛道多斜坡具挑战性
发布时间：08:18 2026-01-18 HKT
【渣马/渣打马拉松2026/香港马拉松/维园】一年一度跑界盛事渣打马拉松1月18日举行，最早的半马拉松挑战组及十公里挑战组，于早上5时30分开始。《星岛头条》记者直击现场情况，并持续更新马拉松最新资讯。
今年马拉松维持约7.4万个参赛名额，赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。
渣打马拉松2026︱1月18日最新消息
半马男女子冠军 同指香港赛道具挑战性
【08:20】女子半马冠军、新加坡跑手施文丽表示，自己非职业跑手，需分配好工作、家庭及练习时间，「我有两个女儿，准备早餐给她们后，我会去跑，跑完了我就快点去上班 ，这样我就有时间。」她亦指，至少来过香港参赛5次，认为香港赛道多斜坡，具挑战性，「可是香港好，是因为大家都很团结的感觉，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他们就可以跑在你旁边跟你一起跑。」
【08:05】多名政商界人士参与的「领袖杯」，在湾仔运动场开步，财政司司长陈茂波到场主礼。
【07:58】半马、10公里项目选手陆续冲线。男子半马冠军、北京跑手陈雨繁表示，2024年曾赢得10公里项目冠军，今次参加半马挑战自我，「早上跑还是挺凉爽。（半马）赛道比10公里多了很多坡，还是有新挑战，因为我是上坡比较差的那种。」他又提到，赛道旁掌声热烈，感受到香港是个繁华、热情的城市，打算在晚上坐观光巴士游览。
【07:45】有市民在东区走廊起跑位置附近「野生捕获」周润发。「发哥」继续一贯亲民，向市民挥手。
周润发现身10公里赛
【07:12】 「发哥」艺人周润发现身男子10公里赛。
【06:57】半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得，第二名是屈旨盈。
【06:37】半马男子挑战组由来自内地的跑手陈雨繁夺冠。
渣打马拉松2026 ︱十公里男女子赛 黄子图曾晓彤夺冠
【06:05】十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。
【06:02】今届渣马首个冠军诞生。十公里男子挑战组冠军由港队三项铁人代表黄子图夺得，他跑出31分11秒的时间；亚军是谢俊贤，完赛时间为31分25秒；季军是叶德朗，31分29秒。黄子图今次第三度夺冠，他希望能继续衞冕下去
渣打马拉松2026 ︱参赛者扮蜘蛛侠、蚁侠跑全马 别开生面
【06:01】现场所见，有全马跑手穿起全套蜘蛛侠、超人和蚁侠服饰参赛，既抢眼又生鬼有趣。
【06:00】全马挑战组在尖沙咀弥敦道正式起跑，特首李家超、文化体育及旅游局局长罗淑佩、警务处处长周一鸣等主持起步礼。李家超到场时，向在场人士微笑挥手。赛事起跑后，有参赛者跑经主礼台时向他挥手致意。
【05:30】在「一哥」警务处处长周一鸣等主礼下，大会宣布，赛事正式开始！半马拉松挑战组于九龙尖沙咀弥敦道开跑；同一时间，十公里挑战组赛事亦于香港东区走廊起跑。
渣打马拉松2026 ︱跑手提早到场热身 整「装」待发
【04:45】距离半马拉松开跑尚有45分钟，参赛者陆续现身尖沙咀弥敦道，为准备起跑热身。现场所见，至凌晨5时许，现场已有逾百人，有人穿起风褛御寒，有人则刻意穿上彩色衣装，整「装」待发，为这场城市盛事添上欢乐色彩。
【01:00】青衣青朗公路有工程人员陆续以工程「雪糕筒」将用作比赛的路段封上，驾驶者需要转用其他道用。另外，在尖沙咀梳士巴利道，工程人员以「雪糕筒」将部分行车线封闭，驾驶者不能驶入尖沙咀码头及九龙公园径一带。
1月17日最新消息
【23:47】一辆工程箭嘴车在青朗公路往九龙方向为赛事进行封路工作期间，与尾随一辆的士发生相撞，意外共造成6人受伤，包括两车司机。
渣打马拉松2026｜周润发转战十公里？料与林定国同场较量
每年渣马均吸引大批高官、名人、跑步好手参加，根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛，预料艺人周润发今年将回归十公里赛道。此外，同样报名十公里的律政司司长林定国亦会落场，为赛事增添看点。
渣打马拉松2026｜封路安排
港岛区：
第一阶段：
- 凌晨00:01至下午约02:00
- 邮政总局外近龙和道的未命名道路
第二阶段：
- 凌晨01:15至上午约10:30
- 中环及湾仔绕道隧道东行线（湾仔与东廊之间）
第三阶段：
- 凌晨01:15至下午约01:30
- 干诺道西天桥东行、民宝街、龙和道东行、博览道等中环及湾仔一带道路
第四阶段：
- 凌晨01:30至上午约10:30
- 东区走廊东行线（维园道至东喜道支路）
第五阶段：
- 凌晨01:30至上午约11:30
- 东区走廊西行线、中环及湾仔绕道隧道西行线及多条连接东廊的支路
第六阶段：
- 凌晨03:00至上午约08:30
- 港湾道东行及杜老志道北行（会展一带）
第七阶段：
- 凌晨3:00至下午约01:30
- 民光街、民辉街及民耀街（中环码头一带）
第八阶段：
- 凌晨03:00至下午约02:00
- 鸿兴道、马师道天桥、骆克道、轩尼诗道及怡和街东行等湾仔及铜锣湾道路
第九阶段：
- 凌晨03:45至上午约09:00
- 兴发街、电气道部分路段（天后、维园一带）
第十阶段：
- 凌晨04:00至上午约10:45
- 维园道西行部分行车线
九龙区：
第一阶段：
- 凌晨00:45至下午约01:15
- 西九龙公路南行线（美青路至西隧入口）及相关支路
第二阶段：
- 凌晨01:00至上午约09:00
- 梳士巴利道（尖沙咀码头至九龙公园径）
第三阶段：
- 凌晨01:40至上午约10:00
- 弥敦道南行（金巴利道至中间道）、梳士巴利道地底行车道西行线等
第四阶段：
- 凌晨02:30至上午约10:45
- 连翔道南行线（荔宝路至油麻地交汇处）及相关支路
第五阶段：
- 凌晨03:30至上午约1030
- 亚皆老街西行（弥敦道至塘尾道）、樱桃街西行（塘尾道至连翔道）
第六阶段：
- 凌晨03:45至上午约09:15
- 九龙公园径北行快线、亚士厘道、汉口道、海防道等尖沙咀中部道路
第七阶段：
- 凌晨04:15至上午约10:00
- 弥敦道（介乎加士居道与梳士巴利道之间的大部分路段）、佐敦道及油麻地一带多条道路
新界区：
第一阶段
- 1月17日晚上11:30至翌日下午约01:15
- 由屯门公路往汀九桥南行的支路
第二阶段
- 1月17日晚上11:45至翌日下午约01:15
- 所有往九龙方向的主要干道南行线，包括：青葵公路、长青隧道、长青公路、汀九桥
- 昂船洲大桥、南湾隧道（青沙公路）
- 所有由青屿干线、青衣、葵涌及荃湾往上述公路的支路
西区海底隧道：
- 往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭
- 预计下午约1时15分重开
- 期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。
各项赛事详情：
最早开始的赛事为上午5时30分开始的半马拉松挑战组及十公里挑战组。
|赛事
|组别
|比赛时限 (全程)
|起点
|起步时间
|终点
|马拉松
|马拉松挑战组 (壮年组 / 先进一至八组)
|6小时
|九龙尖沙咀弥敦道
|上午6时正
|香港维多利亚公园
|马拉松一组
|上午6时25分
|马拉松二组
|上午6时50分
|半马拉松
|半马拉松挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组)
|2小时15分钟
|上午5时30分
|半马拉松一组
|3小时
|上午7时45分
|半马拉松二组
|上午8时10分
|半马拉松三组
|上午8时40分
|十公里
|十公里挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组)
|2小时
|香港东区走廊
|上午5时30分
|十公里一组
|上午5时50分
|十公里二组
|上午6时10分
|十公里三组
|上午6时30分
|十公里四组
|上午6时50分
|十公里五组
|上午7时10分
|十公里六组
|上午7时30分
|十公里七组
|上午7时50分
|十公里八组
|
上午8时10分
|十公里轮椅赛
|十公里轮椅赛
|1小时
|香港湾仔运动场
|上午5时10分
|轮椅赛体验组
|25 分钟
|上午6时正