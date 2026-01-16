类鼻疽｜58岁长期病患男子确诊肺炎 留医ICU情况危殆 居葵青区

衞生署衞生防护中心今日（16日）表示，过去一星期（9日至15日）录得一宗新增类鼻疽个案，涉及一名有长期病患的58岁男子，居于葵青区。他于1月10日开始出现发烧及呕吐，并于翌日（11日）出现意识模糊。他随即被送往仁济医院急症室，目前在深切治疗部留医，情况危殆。病人的临床诊断为肺炎，临床样本经化验证实对类鼻疽伯克氏菌呈阳性反应。

中心正调查个案的感染源头，初步流行病学调查显示，上述个案属散发个案，没有资料显示与本港早前录得的其他确诊个案有流行病学关连。

截至昨日（15日），本港今年录得一宗类鼻疽个案。2025年共录得21宗类鼻疽个案。

导致类鼻疽的病菌一般不会人传人或经动物传人，但可存活于本地环境。类鼻疽在香港属风土病，本港每年亦有录得类鼻疽个案。根据文献，类鼻疽个案于台风或暴雨后较常出现。台风或暴雨后，土壤和泥水中的类鼻疽伯克氏菌有机会曝露于地面，并随着强风或暴雨令病菌更容易散播，从而令类鼻疽个案有机会增加。