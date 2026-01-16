渣打马拉松2026︱逾12万人报名创新高 赛事获世界田总金标认证 彰显香港竞技水平

「渣打马拉松2026」周日（18日）开跑，今年设有约7.4万个参赛名额，与往年相若。主办方今日（16日）于启德体艺馆举行赛前记者会，不少本地及海外运动员出席并上台分享。

蔡健斌：展现香港城市景观与人文风貌

体育专员蔡健斌致辞时表示，今届赛事维持最高水平的竞技标准，展现香港的城市景观与人文风貌，相信马拉松会继续名列跑手最喜爱的清单中。他提到一年前，跑手曾到尚未正式开幕的启德体育园参与博览会及领取选手包，当时已有相当不错的体验；一年过去，园区已呼应大会「一起跑得更好」的主题。他亦透露，刚才与部分展商交流后得悉生意理想，领取选手包的过程亦非常畅顺。他称赞启德体育园管理层秉持精益求精的精神，不断优化安排，令活动更有声有色。

中国香港田径总会会长蒙德扬表示，欢迎今年参赛的国际精英跑手，很荣幸邀请到多位世界排名前百的跑手参加「渣打马拉松2026」。他指出，对本港运动员而言，渣马是参与顶级赛事的绝佳机会，期待选手享受赛事独特的赛道，沿途细赏香港美景。他亦自豪于渣马获世界田总认证为金标赛事，彰显香港在赛事组织、竞技水平及参赛体验上追求卓越的成果。

渣打香港及台湾区公共事务、品牌及市场推广主管关懿婷表示，渣马每年均有新突破，今年报名人数超过12万，其中25%为非本地跑手，两项数字同创新高，海外精英跑手人数亦刷新纪录。她指出，今年焦点延伸至餐饮食肆，期望将马拉松的经济影响力由赛道扩展至社区，让更多小店受惠，将城市经济活力带到社会不同角落。

记者：曹露尹

摄影：何健勇

