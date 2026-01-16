香港居民使用澳门e-道服务 1.19起年龄下调至7岁

入境处今日（16日）公布，将由1月19日起，与澳门治安警察局、身份证明局及保安部队事务局调整互用自助出入境检查服务的适用年龄，并放宽两地使用自助登记服务机登记此服务的规定。有关措施将为合资格的香港居民及澳门居民提供更快捷、方便的出入境检查服务。

澳门e-道服务年龄下调至7岁

现时，年满11岁或以上，并持有有效香港永久性居民身份证的香港居民，可在登记后使用澳门特别行政区自助过关系统服务。在新措施下，年龄介乎7至10岁，并持有有效香港永久性居民身份证的香港居民，亦可在登记后使用澳门特区自助过关系统服务。同样地，年龄介乎7至10岁，并持有有效澳门永久性居民身份证的澳门居民，可在登记后使用e-道自助办理出入境手续。

在新措施下，年龄介乎7至10岁，并持有有效香港永久性居民身份证的香港居民，亦可在登记后使用澳门e-道。

此外，年满18岁或以上，并持有有效的香港居民身份证及有效期多于90天的香港特区签证身份书的香港非永久性居民，现时可在澳门指定地点登记澳门特区自助过关系统服务。在新措施下，此类人士亦可选择使用设于香港指定管制站或各人事登记办事处的自助登记服务机办理登记。同时，年满18岁或以上持有有效澳门非永久性居民身份证及澳门居民往来香港特区旅游证的澳门非永久性居民，亦可于澳门特区的指定地点使用自助办证机登记 e-道服务。