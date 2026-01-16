涉网上发布煽动刊物并威胁5间传媒刊登报道 社会保障主任被控《维护国安条例》等7罪 还押3.24再讯

社会保障主任涉嫌去年4月至7月期间在网站上发布或复制具煽动意图的刊物，并去信威胁5间传媒刊登报道，否则会摧毁或损坏属于传媒办公室的财产。涉案43岁男子早前被控《维护国安条例》下的明知而发布具煽动意图的刊物等7罪，案件今在西九龙裁判法院再讯，辩方申请将案件押后至3月24日，待控辩双方商讨控罪，辩方另须时思考答辩方向，料下次提讯时将进行答辩，获《国安法》指定法官、总裁判官苏惠德批准，被告没有保释申请，还押候讯。

43岁男被告谢震斌，报称社会保障主任，被控1项明知而发布或复制具煽动意图的刊物及6项威胁会摧毁或损坏财产罪。

明知而发布或复制具煽动意图的刊物罪指，被告于2025年4月19日至7月31日期间（包括首尾两日）在香港，明知刊物具煽动意图而发布或复制该刊物，即一个网页，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛，及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

6项威胁会摧毁或损坏财产罪指，被控于或约于2025年6月7日在香港，无合法辩解而向5间传媒中的6名事主威胁会摧毁或损坏属于中国日报（香港）有限公司、星岛新闻集团有限公司、南华早报出版有限公司、大纪元国际有限公司、香港大公文汇传媒集团有限公司的财产，意图令事主们畏惧该威胁会付诸实行。

案件编号：WKCC5452/2025

法庭记者：黄巧儿