启德体育园委任迪士尼前行政总裁金民豪为候任CEO 4.1上任 庄泽基转为高级顾问

启德体育园于去年3月正式启用，至今不足一年。启德体育园宣布，即日起委任香港迪士尼乐园前行政总裁金民豪为候任行政总裁，接替现任行政总裁庄泽基，2026年4月1日履新，庄泽基将转任高级顾问。

赞金民豪兼具国际视野与本地触觉

启德体育园表示，金民豪的任命标志着启德体育园迈向新阶段发展的里程碑。他在国际、中国内地及本地市场的娱乐、旅游及消费行业拥有逾30年领导经验，具备深厚的行业洞察力及杰出的营运专业知识，而他在业务策略、旅游发展及大型场馆营运方面的丰富经验，将有助进一步发挥启德体育园的潜能，并扩大其经济影响力。

启德体育园有限公司董事会表示，经全面审慎遴选后，欣然委任金民豪为启德体育园有限公司的下一任行政总裁。金民豪兼具国际视野与本地触觉，这一独特优势将有助带领启德体育园迈进新里程。董事会衷心感谢庄泽基过去近十年的领导和贡献，特别是他为启德体育园赢得21项国际殊荣，推动启德体育园继续成为香港珍贵的标志。「我们热烈欢迎金民豪先生的加盟，启德体育园有限公司团队将继续追求卓越，推动香港在文化、体育及旅游方面的未来发展。」

感谢庄泽基近十年带领启德体育园落成

启德体育园表示，庄泽基过去近十年带领启德体育园落成，成功将其打造成世界级的体育、娱乐、文化与休闲体验的胜地。他将于4月1日从现职转任为高级顾问。为确保交接顺利，过渡期间二人将会紧密合作，直至正式履新。此项任命经公司及其董事会严谨遴选程序通过，充分展现公司长远的策略规划。

体育园又指，作为启德体育园有限公司的首任行政总裁，庄泽基自项目启动以来，为园区的设计、兴建及营运提供策略性指导。在他的领导下，成功建立了一支跨专业团队，统筹各个范畴的发展，将启德体育园建构成集体育、文化、娱乐、零售及社区生活于一体的香港标志性地标。开幕仅9个月，根据国际权威刊物《Pollstar》，启德主场馆于2025年全球大型场馆票务销量排名第三，售出125万张门票，总收入超过1.9134亿美元。