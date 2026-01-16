「香港环境卓越大奖2024」颁奖礼今举行 李家超：打造香港成绿色科技示范基地

「香港环境卓越大奖2024」颁奖典礼于今日（16日）举行，嘉许企业机构为环保作出贡献。共有 54 间公司、企业及学校获奖，创历史新高。其中「香港绿色创新大奖」金奖由香港科技大学夺得，该校凭借MOC 水凝胶技术有效抑制城市排水系统及废弃物处理设施的异味，获得评审高度肯定。

李家超：打造香港成绿色科技示范基地

行政长官李家超以视像致辞表示，为配合国家实现「双碳」目标，香港致力于2050年前达致「碳中和」，政府会与内地政府协商，带领一间全球主要供应商的本地企业在大湾区发展，以配合2030年香港国际机场出发航班须使用指定可持续航空燃料的目标。

他续称，政府将继续透过「低碳绿色科研基金」及「创新及科技基金」，支持本地绿色科研与成果转化，助力企业将回收物料升级再造成高附加值产品，促使绿色企业在香港落地扎根，将香港打造成绿色科技示范基地。

李家超又指出，政府以2035年达致零废堆填为目标，会继续优化「绿在区区」服务网络，亦继续增加住宅的智能厨余回收桶和收集设施，鼓励公众实践源头减废与分类回收。

将首度在国际环保博览2026设置环运会展览

环境运动委员会主席郭美珩致辞时示，众多企业积极投入资源减废、减碳，展现推动绿色转型的决心与动力。她强调，业界对环保的重视不仅没有减退，反而更趋坚定，令她深感欣慰。

郭美珩补充，今年适逢「环运会」成立35周年，环境运动委员会联同环保署及其他政府部门推出多项活动，包括「全国生态日」、「美丽香港影片系列2.0」，以及首次在「国际环保博览2026」设置「环运会」展览，为本地绿色企业提供展示平台，呈现其运用绿色科技推动环境发展的成果。

此外，「环运会」将展开「碳中和宣传运动2.1」，招募更多企业成为策略伙伴，加强政府、企业、市民三方合作，提高大众对碳中和的认知，并推动全港市民积极实践低碳生活。

