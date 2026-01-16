新冠检测承办商高层涉瞒1.2亿元利益冲突 2.26进行交付程序

新冠病毒社区检测中心服务承办商56岁时任男董事涉隐瞒利益冲突，把社区检测中心日常运作服务合约，分判予他有份控制的公司及支付服务费共约1.2亿元。涉案男董事被廉政公署起诉1项欺诈罪，案件今于东区裁判法院再讯，控方将案件押后至2月26日进行交付程序，获主任裁判官张志伟批准，被告续准以70万元保释，期间不得离港及接触证人。

56岁被告黄利宝、案发时任香港分子病理检验中心有限公司实验室总监，被控1项欺诈罪。

控罪指，被告于2022年1月1日至2022年12月31日在香港藉作欺骗，即在其受雇于香港分子病理检验中心、且有责任就任何已有或潜在利益冲突作完整披露时，隐瞒或没有披露自己在康研医疗有限公司的利益，并意图诈骗而诱使香港分子病理检验中心判授一项服务合约予康研，而导致康研获得利益或香港分子病理检验中心蒙受不利。

案件编号：ESCC2880/2025

法庭记者：黄巧儿