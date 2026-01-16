打击围标｜加强版「招标妥」 发展局：承建商若被除名 将不再获发维修工程

政府为提升楼宇维修监管及执行力度，计划加强市建局「招标妥」角色及功能，为「招标妥」平台制订预审工程承办商名单，要求相关顾问公司及承办商，要通过警方及廉署审查。发展局局长宁汉豪今日（16日）在电台节目表示，涉及围标的人可能是「作奸犯科分子」，或有精密铺排，即使执法部门都难以轻易调查得到，强调政府一定要「多重出击」。

承建商若在「预审名单」被除名 不代表影响已展开工程

宁汉豪指，将来「预审名单」会加入警方、廉署的背景审查，亦会考虑工程意外等事故。被问及预审名单和相关除名机制的公平性，她表示，若有承建商曾多次接获执法部门警告或指示，或当局已启动纪律处分程序，甚至提出检控；所有程序均属于公开资讯，强调各个环节并非「秘密地做」。

她又指，一旦有承建商在「预审名单」被除名正进行工程，意味政府不会再向相关人士指派下一项维修工作，但不代表会影响已展开的工程，即是不会导致现有工程「烂尾」，但若承建商在专业名册中被除名，则会影响正在进行的工程。

2月初陆续派发全数5万张棚网予承建商

建造业议会为业界一次过集体采购5万张阻燃「棚网」，首批3000张、昨日陆续分发予已订购的11个承建商。宁汉豪表示，全数5万张棚网，预料2月初陆续派发给相关承建商。她说，认为今次建造业议会集体采购提供良好示范作用，将来建造业议会亦会提供推荐名单，让承建商参考，她又说能让承建商学习后可以考虑自行协商作集体采购。

宁汉豪指，除今次供货的两间制造商之外，建造业议会稍后亦会再做资料搜集，希望将更多信誉良好、可以配合香港需要的制造商加入「白名单」。她又形容，今次集中采购属「特别场景」，预料日后由承建商自行处理时，不会出现集中在同一时间采购的问题，相信供应足以应付需求。