JPEX案｜2男涉洗黑钱及妨碍司法公正 转介区院2.3提讯

社会
更新时间：11:19 2026-01-16 HKT
发布时间：11:19 2026-01-16 HKT

虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今检控16人，其中2男分别涉嫌作出倾向并意图妨碍司法公正的行为及「洗黑钱」约89万港元、处理怀疑属犯罪得益的手表，以及处置涉案单位内的物品等。案件今早于东区裁判法院再提讯，他们暂毋须答辩，控方已备妥转介文书，同时呈上修订控罪文件，案件将在2月3日于区域法院处理，期间2人续准以原有条件保释。

30岁被告黄梓健，被控1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪，经修订后控罪指他于2023年9月24日至25日在香港连同另一名称为「卢哥」的人士意图妨碍司法公正，而作出一连串有倾向妨碍司法公正的作为，即处置长沙湾青山道483D-E号1楼处所内的某些物品，以妨碍及阻挠有关当局的调查及相关法律程序。

报称任职技术员的被告邓志冲，30岁，被控1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为及1项洗黑钱罪，修订后控罪指邓于2023年9月28日处置及销毁长沙湾星汇居5座43楼某室内的某些物品或文件，以妨碍和阻挠有关当局调查及法律程序；及同年9月28日，知道一些总值约18万港元、约254,470人民币、5万5千美金、两只手表为犯罪得益，仍处理上述财物。

案件编号：ESCC2868/2025、ESCC2869/2025
法庭记者：黄巧儿

