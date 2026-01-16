Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜邓炳强赞警员英勇果断 「开枪决定不容易」 陈祖光：警方表现专业

社会
更新时间：09:43 2026-01-16 HKT
发布时间：09:43 2026-01-16 HKT

屯门市广场昨晚（15日）发生开枪事件，警员开枪将一名持刀及涉嫌挟持女人质的疑犯击毙。保安局局长邓炳强今早（16日）在电台节目表示，开枪决定并不容易，形容开枪决定是「非常英勇、果断」，为了拯救性命，根据训练向威胁者身体最大面积的部位开枪以制止其可能危害生命的行为。

邓炳强说，经初步调查后相信疑犯精神上有问题，形容行凶者当时失去常性，由于在疑犯儿上搜出毒品，正调查当时有否受毒品影响。

陈祖光：警员开枪决定无问题

曾担任警务人员的选委界立法会议员陈祖光今早在电台节目表示，今次警务人员无论是指引或现场反应都绝对专业，强调开枪决定正确，完全无问题。陈祖光表示，警察开枪指引清楚列明，保护自己及他人身体免受严重伤害、拘捕涉及严重罪案的罪犯、在暴动期间使用枪械，就昨天情况而言，警方表现专业。

相关报道：

屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人

屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治

屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪惊险救回女人质

屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳

屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑

