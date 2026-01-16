屯门开枪｜邓炳强形容「开枪决定并不容易」 赞扬警员英勇果断

屯门市广场昨晚（15日）发生开枪事件，警员开枪将一名持刀及涉嫌挟持女人质的疑犯击毙。保安局局长邓炳强今早（16日）在电台节目表示，开枪决定并不容易，形容开枪决定是「非常英勇、果断」，为了拯救性命，根据训练向威胁者身体最大面积的部位开枪以制止其可能危害生命的行为。

邓炳强说，经初步调查后相信疑犯精神上有问题，形容行凶者当时失去常性，由于在疑犯儿上搜出毒品，正调查当时有否受毒品影响。

相关报道：

屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人

屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治

屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪惊险救回女人质

屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳

屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑