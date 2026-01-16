每日杂志｜渔农嘉年华鱼目混珠 黑商集团「借壳」参展 内地菜冒充港产获利7倍 渔护署拟研「加辣」重罚挽信誉

「本地渔农美食嘉年华」爆发近年最大规模的违规风波，渔护署引用条款查封8个涉嫌售卖非自家农产品的摊档，并转交海关和警方跟进。据《星岛》调查及综合多名农户说法，疑有人教唆及租借本地不活跃农场「借壳」入场，引入大批廉价内地蔬果冒充本地优质农产品，部分装货的发泡胶箱更残留内地产地标签，业界忧重创本地渔农信誉。署方考虑永久禁止违规农户参与未来所有推广活动，并计划今年中推出新的本地渔农产品统一品牌，引入第三方认证及溯源机制，力挽本地品牌信誉。

今届嘉年华于上周日落幕，逾220个渔农摊位按例只限售卖自家产物。惟乐氏农业负责人梁先生指出，今年优质蔬果区涌现多个极陌生的农场名称（如「欧X家园」、「X茱农场」等）。他质疑该些平日不活跃的农场，在活动期间竟有源源不绝的货源，极不寻常。

多个遭查封的摊位陈设简陋，均是摆放钢枱，再铺上木板展示蔬果。受访者提供

本地菜农娟姐近年均有参展，对违规行为早有所闻，「只是今年最夸张及明目张胆」。综合农友所指，涉事摊档布置高度相似，陈设简陋，仅以单张钢枱加垫木板陈列，统一挂上同款钨丝灯，并以密封发泡胶箱存放农产品，疑为长途运输包装，部分印有简体字，产地标示为「深圳」，货源疑来自果栏。

涉事摊位产品以多个密封的发泡胶箱运输，怀疑是预防长途运输途中跌出蔬果。 受访者提供

部分摊位内放置的发泡胶箱，贴上内地供应商的标签。受访者提供

关键人物涉剪封条强行营业

有农友指，目击工人以黄色胶箱高调补货，声称「还有几档未派」。有农户反映，多次向大会投诉不得要领，故自行搜集证据持续投诉。「香港绿屋」创办人Ivan曾就100元4份的士多啤梨价格与可疑档主对质，对方却支吾以对，甚至恼羞成怒。

有摊档涉嫌售卖深圳供应的蔬果。 受访者提供

多名农友将矛头指向绰号「高佬」的关键人物。据悉「高佬」过去3年均在嘉年华出现，穿梭多个摊档指挥，检查存货、调动补货。有农友形容其作风剽悍，曾以粗言秽语谩骂工人，更曾听其追问工友「签证剩余天数」，质疑涉非法劳工。

有本地农户发现「高佬」（穿黑衣者）将多桶白米运到嘉年华摊档。 受访者提供

消息指，「高佬」是其中一个被封摊档的负责人，疑教唆其余7档农友违规出售非本地作物。有指他在摊位被封后自行剪断封条强行营业，并对大会职员「喊打喊杀」，大会最终报警处理。农户黄小姐指，部分涉事农场早年曾参展，推测有人付钱向年迈农友「借壳」参展；另有农夫提到，部分档贩疑将内地货与本地货「沟货」出售，甚至在自家作物售罄后见猎心喜，购内地货充数营利。

有本地农户发现，会场空地放置数个街市用于摆放蔬果的可疑胶篮。 受访者提供

内地货充本地利润可达7倍

有农场负责人直言，3日展期的最后一天，有市民悄悄问「哪里才有真正本地姜卖」，令她感到悲哀。她直言有关乱象持续多年，甚至连支持者也难辨真伪。她忆述，前年曾有摊档以低于市价一半的价格促销大批声称「本地米」，甚至搬来打谷机现场「表演」打米，极为夸张。

去年有农户拍摄到有摊位放置打谷机，即场为白米打谷。受访者提供

业界推测假冒本地农的主因是利润巨大。农夫Dennis指，本地泥耕产量有限，且外形大小不一，涉事产品却饱满划一，显然是批发货。梁先生指，本地产士多啤梨一磅售约60元至80元，内地货普遍只需20元，而本地泥耕车厘茄每公斤约80元，部分内地车厘茄可便宜至每公斤10多元；若以内地货冒充，利润最高可达7倍。

此外，有相关人士指出，本地渔农摊位因获渔护署补助租金仅1000元，远低于商业摊位的2万元，不排除有投机者因而铤而走险，压低成本。

面对事前巡查未到位的质疑，嘉年华筹委会主席刘坚伟指，渔护署人员早于去年10月实地视察参展农场，记录其农作物种类及估算产量，违规农场在巡查时并无异常，现场亦有出售自家产品；人员每日例行统计各摊档销量时，发现个别摊档销量远超其农场产量，或售卖非其登记作物，甚至在补货时出现简体字包装盒，「搜集到足够证据后，我们便立即封档」。

拟优化合约引入高额违约罚则

知情人士指出，过去有农友因自家农产品售罄，私下向其他摊档「借货」售卖，但多属零星个案且配合劝喻，惟是次事件属有计划、有组织的集体违规，性质完全不同。据知，疑为领头的「高佬」有违规前科。

渔护署早前发出声明，强调对欺诈消费者行为「零容忍」，已交予警方及海关跟进。署方表明会取消涉事农场参加嘉年华的资格，并考虑永久禁止违规农户参与未来由署方举办的推广活动。署方正研究优化活动的合约条款，包括引入高额违约罚则及追讨商誉损失的赔偿机制，并要求农业组织和协会提醒会员必须合规销售产品。

身兼渔农业咨询委员会成员的刘坚伟重申，惩罚将延伸至整个渔农界的推广活动，涵盖周末农墟、士多啤梨节、西瓜节等。他将在年度检讨会提出加强罚则，严重违规者或可被「永久终止合作」，并撤回渔护署所有补助。

嘉年华筹委会主席刘坚伟强调，售卖非自家产品属违规。

有农友建议，署方可于展前一星期突击巡查，实地数算产量并拍照存证，作为现场销量比对基准，亦可于嘉年华期间随机购买样本进行农药残留测试。另有农户建议将罚金定为展期营业额的3倍至5倍，让违规者无利可图。

渔护署早前发出声明，强调对欺诈消费者行为「零容忍」，署方正研究优化活动的合约条款，包括引入高额违约罚则及追讨商誉损失的赔偿机制。

话事人「高佬」涉近年热衷参与嘉年华年宵

据了解，涉嫌教唆农民的「高佬」姓何，本身从事工程生意，除参与渔农美食嘉年华，近年亦有竞投年宵市场摊位。

《星岛》根据涉事摊档货运盒上的收货电话追查，发现与一间工程公司相符。翻查商业登计资料，该公司由一名何姓男子持有。经农友比对照片证实，该何姓男子正是频繁穿梭摊位调货的「高佬」。

有摊档的发泡胶盒上贴有收货人的电话。 受访者提供

有农友指出，近年常见何参加渔农嘉年华，其「打理」的摊位越来越多。知情人士指，何对在嘉年华摆摊十分自豪，曾在社交媒体上载参展相片，从相中所见，相关摊位的名称亦与日前遭渔护署查封的摊位脗合。

据指，何近年亦有竞投年宵市场摊位，曾以本地花农身份高价投得多个年宵摊位。

多名农户担心违规事件损害嘉年华及农户多年建立的信誉，盼当局加强监管。 渔护署FB

本地渔农产品统一品牌 料年中推源头杜绝冒充

渔农业咨询委员会成员、本地渔农美食嘉年华筹办委员会主席刘坚伟坦言，高调执法或对本地品牌造成短暂打击，但必须向消费者交代。他透露，当局计划于今年中推出本地渔农产品统一品牌，期望透过严格审核，杜绝鱼目混珠的情况。

今届嘉年华吸引15.6万人次入场，渔农产品销售额更按年上升8.9%。有意见指，大会高调封档恐影响市民对本地渔农品牌的信心，已有网民称明年不会再参与嘉年华。刘回应指，大会必须高调处理，不仅给市民交代，同时警惕业界绝不能假冒本地品牌，违规须付出沉重代价。

针对市民对「本地菜」真伪的忧虑，刘透露渔护署将于今年中推出本地渔农产品统一品牌，已委托香港品质保证局（HKQAA）进行第三方认证，并建立溯源机制；届时产品将贴有标签及二维码（QR Code），市民扫描后可即时追踪产品源头，确认生产渔场或农场的资讯。他指，新制度将采「难入易出」原则，严谨审核申请者，从源头杜绝冒充，盼重建公众信任。

每日杂志组