今年首三项贸易展吸引约8.2万名环球买家 「潮玩馆」首办即招徕1万人次入场

贸发局第52届香港玩具展、第17届香港婴儿用品展，以及第24届香港国际文具及学习用品展，今（15日）在会展圆满结束。一连四天的实体展览合共吸引来自121个国家和地区、约82,000名买家亲临会场采购，成功为业界创造跨地区跨行业的合作机遇。今年首次设立「潮玩馆」（Pop & Play），全面开放予业内买家及公众，首度举办已吸引约10,000公众人次入场，成功协助内地及海外品牌直接向本地潮玩爱好者推广和交流，同时促进本地潮玩品牌接触环球商贸买家开展B2B机遇，拓展国际市场，进一步发挥潮玩IP的商业潜力。

玩具展共录得约逾41,000名买家到访，参观婴儿用品展及文具展的买家则分别约27,000名及约14,000名。香港以外的买家主要来自中国内地、台湾、东盟的马来西亚、菲律宾及泰国、韩国、印度、以及美国等，而来自邻近的澳门、越南、欧洲的比利时及波兰，以至南非的买家亦录得明显双位数字的升幅。三展以「展览+」融合模式举行，结合实体展及「商对易」线上智能配对平台，买家及展商可于展期结束后，在1月22日前继续在「商对易」平台上洽商。

三展成功为贸发局2026年展览打响头炮

香港贸发局副总裁古静敏表示，2026年首三项展览集合来自37个国家及地区，超过2,600家展商，吸引约82,000名环球买家入场参观，成功为贸发局2026年展览打响头炮。香港玩具展首次设立的「潮玩馆」 深受欢迎，展馆集合约150个人气IP，展示多款首发及限量珍藏，吸引来自不同行业、不同领域的代表到来了解 IP的商业潜力，积极探讨跨行业的合作机遇，亦吸引大批公众入场打卡朝圣，与展商直接交流。贸发局相信，展会透过文化融合、品牌联乘与市场策略，能够提升IP价值，赋能各行业增值发展，并推动本地IP品牌冲出香港走向国际舞台。

乐龄产品需求增 绿色可持续产品继续受追捧

今年三展继续以「全新玩意 与众同乐」为主题，其中潮流及收藏玩具热潮持续，为玩具业注入强劲的增长动力，全新「潮玩馆」更云集国际与本地人气IP。

全球人口老龄化，专为长者设计或「祖孙同乐」的玩具及游戏已成为增长快速的产品。今年玩具展特别推出全新「乐龄产品Happy Ageing」标志。可持续产品继续是各项展览的重点，除了玩具展的「绿色玩具」专区，玩具展及文具展亦继续设有 「绿色方案供应商」绿叶标志，进一步便利买家采购环保产品，今年合共有超过400个展商设有绿叶标 志，较2024年增长一倍。

今届婴儿用品展的「手推车及座椅世界」及「ODM手推车及座椅」两个专区有约230家展商，展商数目与展区面积均较去年增加；「欧洲精选」连同韩国展团及「香港孕婴童业协会」展团，今年亦再次参展。

展览期间，大会亦举办展会旗舰活动「亚洲玩具论坛」，以「赋能玩具业全球战略发展」为主题，邀请多位国际专家及嘉宾探讨行业的最新议题。