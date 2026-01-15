Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱何永贤 : 尽力盘点资源 预留居屋和绿置居单位 为居民提供及早安居选择

社会
更新时间：19:45 2026-01-15 HKT
发布时间：19:45 2026-01-15 HKT

立法会昨日全面讨论有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的政府议案，房屋局局长何永贤今日( 15日 )于社交平台表示，在居民的长远居住安排方面，房屋局和房署团队深切明白市民期望特区政府尽快推出具体、多元、能让居民及早安居的方案，因此尽力盘点即将落实的项目，尽量提供予宏福苑业主考虑。除了居民在出售业权后，可灵活自由地运用款项于私人市场或「白居二」市场购买单位外，当局也构思在早前公布的「居屋2025」和「绿置居2025」的逾9700个单位中，预留部分单位，以特设销售计划形式，供已出售业权的宏福苑业主选购。

绿置居九龙湾盛致苑料今年入伙  其他居屋项目最快2027年落成

其中，「绿置居2025」的九龙湾盛致苑，预计可于今年入伙，而其他居屋项目亦可于2027年和2028年相继入伙。

「居屋2025」和「绿置居2025」选择虽多，但政府明白部分居民希望住在大埔，房署团队也立即研究将大埔颂雅路公屋项目改为居屋项目的可行性，并正积极修改建筑物上盖设计，预计首批提供的900个单位最快可于2029年入伙，而第二期约600个单位亦可于10多个月后入伙，同样可在特设销售计划中供已出售业权的宏福苑业主选购。

公众期望政府可以灵活调动现有资源，同时也期望政府不要顾此失彼。为顾及公屋的供应，当局迅速在粉岭北新发展区第15西区觅得另一个地点，并将它由原本提供约1400个居屋的项目改为公屋项目。

同时，在社会各界支持、本届特区政府不懈努力下，公营房屋供应大大增加。未来五年（即2026/27至2030/31年度）的传统公营房屋建屋量接近17万个，平均每年超过30 000个单位，为过去24年来的新高。

至于居屋方面，下一个五年期（2026/27至2030/31年度）的居屋供应量预计近59 000个，较本届特区政府上任首五年期（2022/23至2026/27年度）足足增加近五成。事实上，居屋的推售数目已由数年前每年约4 000个单位，增加至现时约9 000个单位，未来五年平均有12 000个单位，供应明显上升，市民购买资助出售房屋单位的机会亦大幅提高。

特区政府会继续聆听大家的声音，平衡资源运用，尽力为居民设计多种切实可行的居住选项。当局期望与宏福苑居民同行，尽早落实长远居住安排，尽快让大家安心、安居。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
8小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
3小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
4小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
2026-01-14 19:00 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
10小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
7小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT