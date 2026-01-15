宏福苑大火︱何永贤 : 尽力盘点资源 预留居屋和绿置居单位 为居民提供及早安居选择

立法会昨日全面讨论有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的政府议案，房屋局局长何永贤今日( 15日 )于社交平台表示，在居民的长远居住安排方面，房屋局和房署团队深切明白市民期望特区政府尽快推出具体、多元、能让居民及早安居的方案，因此尽力盘点即将落实的项目，尽量提供予宏福苑业主考虑。除了居民在出售业权后，可灵活自由地运用款项于私人市场或「白居二」市场购买单位外，当局也构思在早前公布的「居屋2025」和「绿置居2025」的逾9700个单位中，预留部分单位，以特设销售计划形式，供已出售业权的宏福苑业主选购。

绿置居九龙湾盛致苑料今年入伙 其他居屋项目最快2027年落成

其中，「绿置居2025」的九龙湾盛致苑，预计可于今年入伙，而其他居屋项目亦可于2027年和2028年相继入伙。

「居屋2025」和「绿置居2025」选择虽多，但政府明白部分居民希望住在大埔，房署团队也立即研究将大埔颂雅路公屋项目改为居屋项目的可行性，并正积极修改建筑物上盖设计，预计首批提供的900个单位最快可于2029年入伙，而第二期约600个单位亦可于10多个月后入伙，同样可在特设销售计划中供已出售业权的宏福苑业主选购。

公众期望政府可以灵活调动现有资源，同时也期望政府不要顾此失彼。为顾及公屋的供应，当局迅速在粉岭北新发展区第15西区觅得另一个地点，并将它由原本提供约1400个居屋的项目改为公屋项目。

同时，在社会各界支持、本届特区政府不懈努力下，公营房屋供应大大增加。未来五年（即2026/27至2030/31年度）的传统公营房屋建屋量接近17万个，平均每年超过30 000个单位，为过去24年来的新高。

至于居屋方面，下一个五年期（2026/27至2030/31年度）的居屋供应量预计近59 000个，较本届特区政府上任首五年期（2022/23至2026/27年度）足足增加近五成。事实上，居屋的推售数目已由数年前每年约4 000个单位，增加至现时约9 000个单位，未来五年平均有12 000个单位，供应明显上升，市民购买资助出售房屋单位的机会亦大幅提高。

特区政府会继续聆听大家的声音，平衡资源运用，尽力为居民设计多种切实可行的居住选项。当局期望与宏福苑居民同行，尽早落实长远居住安排，尽快让大家安心、安居。