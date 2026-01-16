环法冲刺王卡云迪殊踩入西沙GO PARK 盛赞运动设施完善

新鸿基地产（新地）一向积极推广本地单车运动，早前更为一众车迷送上惊喜，趁著刚创下环法单车赛35场分站冠军纪录的传奇「冲刺王」卡云迪殊（Mark Cavendish）访港，特别邀请他到访西沙GO PARK。卡云迪殊不但与本地单车队SHKP Supernova成员及粉丝近距离互动，更亲身试玩场内多项崭新设施。

即席试玩板网球 大赞场地教练既专业又有耐性

卡云迪殊在2024年写下传奇战绩，原来这位车坛巨星对其他运动亦充满好奇。到访期间，他即席试玩近年大热的板网球（Padel），并大赞场地教练既专业又有耐性，让他在短短半小时内便掌握不少技巧。眼见现场气氛热烈，他对香港有这么多人投入结合竞技与社交魅力的Padel运动，感到相当兴奋。

难得「冲刺王」驾到，当然要回归主场在单车径上「露两手」。卡云迪殊特别带同战车上阵，伙拍SHKP Supernova单车队及叶汉文、梁颖仪、童森等本地好手，在长近1.5公里的单车径上飞驰。他对这条赛道评价甚高，认为沿途设有起伏坡度，能让不同程度的单车爱好者进行全面训练；加上踩车时可饱览园内足球场、高尔夫球场、棍网球场及匹克球场等设施，体验极佳。

自前年退役后，卡云迪殊便四出与世界各地的单车爱好者交流。他表示，今次参观西沙GO PARK感到非常愉快，这里人气旺盛，除了运动爱好者，亦见到不少家庭带同子女游玩，热闹气氛令他印象深刻。他又特别「点赞」项目的建筑美学，这座由世界知名Zaha Hadid事务所设计的首个运动商业综合项目，充满未来感，成功将品味融入运动生活之中。

行程尾声，卡云迪殊特意前往全新的水上活动中心GO PARK Aqua。该处背山面海，坐拥企岭下海及三杯酒绝景，提供适合不同年龄的水上活动及海岛游。他更率先试玩了全新的Aqua Wave Fiat，体验水陆两用的独特魅力，尽兴而归。

