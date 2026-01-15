迟婚、跨境婚、离婚人数齐升  港人首婚中位数破30岁大关  内地男娶港女比例升至40%

政府统计处今日（15日）出版2026年1月号《香港统计月刊》，当中分析1991年至2024年间香港的结婚及离婚趋势。数据显示，过去30多年间，本港居民迟婚或不结婚的现象日益普遍，当中男性和女性首次结婚时的年龄中位数，分别从1991年的29.1岁和26.2岁，显著上升至2024年的32.6岁和31岁。

本港结婚登记数据30年多年间先跌后升再回落

根据统计，香港的登记结婚数目在过去30多年间呈现波动。由1991年的42,568宗下降至2001年的32,825宗，其后逐步回升至2012年的60,459宗，之后再呈大致下降趋势，至2024年的登记结婚数目为44,196宗。

粗离婚率33年间由1.11人增至2.52人

值得关注的是，跨境婚姻的模式发生重大变化，香港女性与内地男性结婚的情况越趋普遍，此类婚姻占所有跨境婚姻的比例，从1991年的仅6.1%，大幅攀升至2024年的40%。

另一方面，离婚数目在过去约30年间持续上升。以每千名人口计算的粗离婚率，由1991年的1.11人，增加至2024年的2.52人，反映社会离婚状况的变化。