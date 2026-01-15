Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭仔三哥筷子筒被呢样嘢塞住！网民称恶心仲话养「小强」！官方：将事件纪录在案

社会
更新时间：17:40 2026-01-15 HKT
发布时间：17:40 2026-01-15 HKT

巿民选择一所食肆，除食物质素之外，亦十分注意餐厅的衞生环境，当中餐具的整洁尤为重要。有网民在社交平台发布影片及帖文，指与朋友光顾谭仔三哥一间分店，发现筷子筒的底部全部都是面包。其他网民对有关情况感到十分恶心，又认为「咁样养一两晚，每晚收舖一定有曱甴爬过入去」。

谭仔三哥：将是次事件纪录在案

谭仔三哥亦在帖文下回复，指「对于您不快的用餐体验，我们非常抱歉。三哥向来非常重视食品安全及卫生情况，我们已立刻将是次事件纪录在案，并会提升卫生及服务质素。」

谭仔三哥又指为进一步了解情况及分店资料，希望楼主可以透过IG私讯提供联络方式，以便尽快联络。

楼主好奇拿起筷子 发现筷子筒底部全是面包

有网民在社交平台Threads 发帖，指自己和朋友到谭仔三哥其中一间分店用膳，头两个朋友在筷子筒拿筷子时，完全没有问题，到第三位朋友拿筷子时，发现筷子沾有少量面包屑，换另一边取筷子时则没有任何问题。但他们在好奇心驱使下，决定将筷子全部拿出来。及后发现筷子筒的底部有面包塞著，该网民直言以后不会再光顾谭仔三哥。

网民认为直立筷子筒「向上向下都一定污糟」

帖文引起网民的热议，有网民认为有关的情况十分恶心，有网民直言「咁样养一两晚 每晚收舖 一定有曱甴爬过入去」，也有网民提到直立筷子筒「向上向下都一定污糟」，亦有网民说自己之前光顾铜锣湾分店时的经历，指发现「筷子筒入边系湿嘅，劲呕心」，其后经投诉后得到改善。又有网民质疑店舖未有定期清洁及检查用具。

网民科普热水清洗餐具并无太大作用 

有网民亦回复指「所以香港人会用杯水/茶洗餐具先食」，但有网民在帖文下科普，说洗餐具仅是心理作用，「水只会带走小量水溶性物质，及冲力扯走微量油脂等 ，并没有对付细菌或病毒嘅能力」。

相关新闻：

连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前