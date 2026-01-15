谭仔三哥筷子筒被呢样嘢塞住！网民称恶心仲话养「小强」！官方：将事件纪录在案

巿民选择一所食肆，除食物质素之外，亦十分注意餐厅的衞生环境，当中餐具的整洁尤为重要。有网民在社交平台发布影片及帖文，指与朋友光顾谭仔三哥一间分店，发现筷子筒的底部全部都是面包。其他网民对有关情况感到十分恶心，又认为「咁样养一两晚，每晚收舖一定有曱甴爬过入去」。

谭仔三哥：将是次事件纪录在案

谭仔三哥亦在帖文下回复，指「对于您不快的用餐体验，我们非常抱歉。三哥向来非常重视食品安全及卫生情况，我们已立刻将是次事件纪录在案，并会提升卫生及服务质素。」

谭仔三哥又指为进一步了解情况及分店资料，希望楼主可以透过IG私讯提供联络方式，以便尽快联络。

楼主好奇拿起筷子 发现筷子筒底部全是面包

有网民在社交平台Threads 发帖，指自己和朋友到谭仔三哥其中一间分店用膳，头两个朋友在筷子筒拿筷子时，完全没有问题，到第三位朋友拿筷子时，发现筷子沾有少量面包屑，换另一边取筷子时则没有任何问题。但他们在好奇心驱使下，决定将筷子全部拿出来。及后发现筷子筒的底部有面包塞著，该网民直言以后不会再光顾谭仔三哥。

网民认为直立筷子筒「向上向下都一定污糟」

帖文引起网民的热议，有网民认为有关的情况十分恶心，有网民直言「咁样养一两晚 每晚收舖 一定有曱甴爬过入去」，也有网民提到直立筷子筒「向上向下都一定污糟」，亦有网民说自己之前光顾铜锣湾分店时的经历，指发现「筷子筒入边系湿嘅，劲呕心」，其后经投诉后得到改善。又有网民质疑店舖未有定期清洁及检查用具。

网民科普热水清洗餐具并无太大作用

有网民亦回复指「所以香港人会用杯水/茶洗餐具先食」，但有网民在帖文下科普，说洗餐具仅是心理作用，「水只会带走小量水溶性物质，及冲力扯走微量油脂等 ，并没有对付细菌或病毒嘅能力」。

相关新闻：

连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引