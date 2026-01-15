Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两地产公司董事认贿美联代理购客户资料 官斥有组织犯案对美联潜在经济损失高 3人判监5至10个月

两名「嘉诚地产」董事2022年向中间人及「美联物业」代理经纪月付6500元，购入「美联」客户资料。两名董事早前认串谋使代理人接受利益罪，代理经纪则被裁定有犯罪或不诚实意图而取用电脑等两罪成。暂委裁判官李卓慧今在沙田裁判法院判刑时斥，3名被告有组织及预谋犯案，各人有分工，犯案时间长达5个月，对美联造成声誉打击，潜在经济损失高，终判处他们监禁5个月至10个月，代理经纪申请保释等候上诉被拒。

有组织及预谋犯案物业代理判监10个月

李官判刑时斥，尽管本案涉及款项的金额约3万元，金额在同类案件中不算多，惟3名被告犯罪的时间长达5个月，非单一事件，对美联造成声誉打击，潜在经济损失高，而被告有组织及预谋犯案，各人有分工，判处即时监禁属无可避免。李官直指，首被告江家成角色关键，案发时是美联物业地产代理，违反诚信，滥用职权，利用职员权限登录美联资料库获机密客户资料，令美联的监察系统受冲击，判处10个月监禁。

至于余下两名被告唐稀尔及周霆锋，李官认为二人尽管并非本案的始作俑者，惟其角色亦非微不足道，他们积极参与犯案，而身为嘉诚地产董事，交易成交对他们而言必然有直接个人得益，更令美联失去一宗交易机会。尽管唐稀尔成为控方证人，惟其协助有限，即使没有他的协助亦有足够证据检控首被告，终判处唐稀尔监禁5个月、周霆锋入狱半年。

江家成将犯案归咎疏忽粗心遭法官指未显悔意

李官另引述3名被告的背景报告，江家成将犯案归咎于疏忽及粗心，向他人分享美联资料库帐户密码，终导致资料外泄。李官指江家成经审讯后被定罪，未能显示悔意。唐稀尔的背景报告提及，受他人唆摆，抱著侥幸的心态下犯案，承诺法庭日后会遵纪守法，辩方另指唐稀尔被捕至今超过2年半，存在延误检控。李官根据控方提供的检控时序表，认为本案不存在延误检控。至于周霆锋的背景报告指，周霆锋勤奋努力，因缺乏独立判断力，低估犯罪后果才导致本案。李官直指，社会不容许贪污舞弊的行为，要考虑本案对社会造成的影响，及向公众传达正确讯息，故判刑需具阻吓性。

3名被告依次为，27岁美联物业地产代理江家成、同为嘉诚地产董事兼股东的31岁唐稀尔及42岁周霆锋，同被控串谋使代理人接受利益罪。控罪指，他们与李佩融于2022年5月6日至10月2日期间，在香港一同串谋和与一个称为「B仔」的人串谋，使作为代理人的江家成，从唐稀尔和周霆锋等人接受约32,500元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，以协助该等人士或嘉诚地产获取美联物业的客户资料。

江另被控有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪。控罪指，他于同年5月3日至9月15日期间，在美联物业沙田置富第一城的分行，以不诚实地获益的目的取用美联物业管理的电脑。

案件编号：STCC1754/2025
法庭记者：黄巧儿

