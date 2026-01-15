红山半岛独立屋涉僭建被票控7罪 业主商人陈天赐不认罪 2.26开审

2023年世纪暴雨揭露红山半岛多栋独立屋涉僭建，其中包括松柏径74号独立屋，被指于花园、平台和天台等地方未获批准作加建。持有该独立屋公司「FUTURE OCEAN LIMITED」由杰青富商陈天赐和妻子共同担任董事，案件今于东区裁判法院提堂，陈天赐代表公司否认不合法在未批租土地上建造构筑物等7项传票罪，主任裁判官张志伟将案订于2月26日起进行6日审讯。

业主公司否认7传票罪

FUTURE OCEAN LIMITED被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，以及屋宇署检控的6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。陈天赐今作为公司代表应讯，否认全部控罪，表明审讯亦由自己处理，没有法律代表。

控方透露会传召15名证人，辩方则没有任何证人，将会由控方严格证明被告曾干犯相关罪行。陈其后再度提及认罪协商事宜，张官澄清与法庭无关，须由控辩双方自行协商。陈另表示本案并不严重，亦不涉及人命伤亡，担心6天审讯浪费政府资源和时间，遂提出先进行一天审讯处理审期。张拒绝陈的要求，重申审期是由法庭依照案件涉及的证人数目等而决定，目前的审期是法庭预定，审讯时可按情况缩短。

世纪暴雨引发山泥倾泻后，红山半岛多间独立屋的业主因为涉嫌僭建而遭票控。资料图片

张官最后确认，案件将在2月26日至27日，3月2日至5日进行中文审讯，预计需时6天。

陈天赐另持屯门黄金海岸独立屋亦涉僭建遭票控

翻查资料，陈天赐另经公司「Global Event Limited」持有屯门黄金海岸独立屋「干华小筑」，涉及多处僭建后未有依时清拆，被票控一项「没有遵从命令」罪，案件将于1月30日再讯。

根据法例，任何人明知而违反《建筑物条例》下的未事先获得屋宇署的批准及同意，展开或进行任何建筑工程罪，一经定罪，最高可处罚款40万元及监禁两年。

案件编号：ESS7753/2024、ESS20893-20898/2024

法庭记者：雷璟怡