政府拟扩建大老山隧道沙田出入口巴士转乘站 目标今年招标施工

现时大老山隧道沙田出入口分别设有往九龙及新界方向的巴士转乘站，惟受现时路旁空间所限，只能同时容纳每个方向分别四辆专营巴士停靠。运输署、路政署向沙田区议会提交文件，建议扩建巴士转乘站，并沿途兴建行人通道上盖，纾缓繁忙时段因专营巴士等候驶入转乘站时导致的交通挤塞，目标于今年第二季为项目进行招标，并争取于今年内开展工程。

扩建后每个方向分别可同时容纳7辆巴士

根据文件，署方计划扩建巴士转乘站至每个方向分别可同时容纳7辆巴士；在巴士转乘站内兴建约2至3.5米阔的行人通道上盖；拆卸位于前收费广场两侧的现有巴士站上盖；以及进行附属工程，包括相关的道路、渠务、公用设施、公共照明、环境美化及绿化等。

文件续指，自大老山隧道于2023年11月实施「易通行」后，路政署已陆续拆除收费亭和相关设施，以腾出部分土地用作扩建巴士转乘站。运输署和路政署已就拟议扩建项目进行初步设计，并配合各现有设施，特别是巴士转乘站的使用情况加以分析，以评估项目的可行性。经评估后，路政署已确立拟议扩建项目的技术可行性。工程团队现正就项目进行详细设计，并与各持份者保持紧密沟通，以确保项目设计合乎所需。

另外，文件提到，经评估后，在工程进行期间部分行车线将分阶段实施临时交通安排，各停靠该转乘站的专营巴士路线亦需暂作迁移，以配合工程。为减低工程对道路使用者的影响，路政署会按需要就临时交通安排充分咨询相关持份者，以收集意见优化有关安排。运输署亦会于需要临时迁移巴士站时发出公告，并要求专营巴士公司于现场张贴告示通知乘客。

记者︰黄子龙