Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱保良局捐赠电脑尚有剩余 明后两天加推派发（附详情）

社会
更新时间：15:13 2026-01-15 HKT
发布时间：15:13 2026-01-15 HKT

保良局早前为大埔宏福苑住户派发手提电脑及平板电脑，以支援受灾住户学习、工作及日常生活所需。保良局表示，由于尚有少量电脑存货，希望能够让更多人受惠，故安排本周五、六为还未领取电脑之家庭，或同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑，数量有限，先到先得，送完即止。

保良局指，还未领取电脑之家庭可于周五（16日）到保良局田家炳小学领取手提电脑，同一户有多于一位在读学生之家庭的领取时间则安排在周六（17日），时间均为上午9时至下午5时。派发款式根据当时货源而定，届时需带备文件，包括紧急救济登记证、有效正本学生证/手册（如适用）及身份证。

相关新闻：宏福苑安置︱灾民获赠逾1700部电脑 安置方案意见不一 有人首选颂雅路西：唔想一抬头就睇到旧址

保良局再安排两天派发手提电脑。保良局fb
保良局再安排两天派发手提电脑。保良局fb
1月10至11日，保良局一连两日向宏福苑居民捐赠共1,715部手提电脑及平板电脑。资料图片
1月10至11日，保良局一连两日向宏福苑居民捐赠共1,715部手提电脑及平板电脑。资料图片

领取详情：

时间：

1月16日 9am-5pm

  • 对象：还未领取电脑之家庭（每户一部）

1月17日 9am-5pm

  • 对象：同一户有多于一位在读学生之家庭（每户额外一部）

地点：保良局田家炳小学（新界大埔第六区运头塘邨）

资格：还未领取电脑之家庭、同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑

联络方式： 2277 8333（9am-9pm）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前