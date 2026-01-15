宏福苑大火︱保良局捐赠电脑尚有剩余 明后两天加推派发（附详情）
更新时间：15:13 2026-01-15 HKT
发布时间：15:13 2026-01-15 HKT
发布时间：15:13 2026-01-15 HKT
保良局早前为大埔宏福苑住户派发手提电脑及平板电脑，以支援受灾住户学习、工作及日常生活所需。保良局表示，由于尚有少量电脑存货，希望能够让更多人受惠，故安排本周五、六为还未领取电脑之家庭，或同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑，数量有限，先到先得，送完即止。
保良局指，还未领取电脑之家庭可于周五（16日）到保良局田家炳小学领取手提电脑，同一户有多于一位在读学生之家庭的领取时间则安排在周六（17日），时间均为上午9时至下午5时。派发款式根据当时货源而定，届时需带备文件，包括紧急救济登记证、有效正本学生证/手册（如适用）及身份证。
相关新闻：宏福苑安置︱灾民获赠逾1700部电脑 安置方案意见不一 有人首选颂雅路西：唔想一抬头就睇到旧址
领取详情：
时间：
1月16日 9am-5pm
- 对象：还未领取电脑之家庭（每户一部）
1月17日 9am-5pm
- 对象：同一户有多于一位在读学生之家庭（每户额外一部）
地点：保良局田家炳小学（新界大埔第六区运头塘邨）
资格：还未领取电脑之家庭、同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑
联络方式： 2277 8333（9am-9pm）
最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
2026-01-14 12:20 HKT