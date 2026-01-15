宏福苑大火︱保良局捐赠电脑尚有剩余 明后两天加推派发（附详情）

保良局早前为大埔宏福苑住户派发手提电脑及平板电脑，以支援受灾住户学习、工作及日常生活所需。保良局表示，由于尚有少量电脑存货，希望能够让更多人受惠，故安排本周五、六为还未领取电脑之家庭，或同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑，数量有限，先到先得，送完即止。

保良局指，还未领取电脑之家庭可于周五（16日）到保良局田家炳小学领取手提电脑，同一户有多于一位在读学生之家庭的领取时间则安排在周六（17日），时间均为上午9时至下午5时。派发款式根据当时货源而定，届时需带备文件，包括紧急救济登记证、有效正本学生证/手册（如适用）及身份证。

保良局再安排两天派发手提电脑。保良局fb

1月10至11日，保良局一连两日向宏福苑居民捐赠共1,715部手提电脑及平板电脑。资料图片

领取详情：

时间：

1月16日 9am-5pm

对象：还未领取电脑之家庭（每户一部）

1月17日 9am-5pm

对象：同一户有多于一位在读学生之家庭（每户额外一部）

地点：保良局田家炳小学（新界大埔第六区运头塘邨）

资格：还未领取电脑之家庭、同一户有多于一位在读学生之家庭赠送电脑

联络方式： 2277 8333（9am-9pm）