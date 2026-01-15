消防处联屋宇署巡查9幢工厦 发现261项违规 包括阻塞逃生途径等

消防处和屋宇署相当关注早前有传媒报道个别工业大厦的消防安全问题，指已于去年12月29至31日针对工业大厦展开联合巡查及执法行动，以保障公众安全。

消防处及屋宇署人员于联合行动中共巡查九幢位于九龙及新界多区的工业大厦，其间消防人员就不同火警危险发现共261项违规事项，包括逃生途径被阻塞或锁上；防烟门损坏、操作不良或被楔开；以及消防装置或设备损坏或不在有效操作状态等情况，已即时向负责人采取执法行动。

发出22张「消除火警危险通知书」

当中，就涉及阻塞逃生途径的个案，消防处已提出三宗检控，并发出22张「消除火警危险通知书」，要求相关人士在限定时间内消除火警危险。如相关人士未能于限期内遵办「通知书」的规定，消防处会果断提出检控。

其间消防人员就不同火警危险发现共261项违规事项，包括逃生途径被阻塞或锁上。消防fb资料图片

消防处于巡查期间亦发现部分大厦的防烟门及消防装置或设备损坏，将向相关负责人发出「通知书」，并会继续采取跟进行动。

13分间单位疑被非法用作住用用途

另外，屋宇署初步发现13个怀疑被非法用作住用用途的分间单位，现正作进一步调查，并已发信通知有关业主及占用人尽快联络屋宇署人员，以便安排进入其单位视察，否则屋宇署会考虑向法庭申请进入处所手令。若确认有关单位被用作非法住用用途，将会根据《建筑物条例》采取执法行动，包括着令中止有关住用用途及纠正危险情况。

屋宇署在行动中亦发现其中一幢工厦的逃生楼梯有失修情况，但整体楼宇结构没有明显危险。屋宇署已向有关大厦的业主立䅁法团发出修葺令，着令进行所需的维修工程。