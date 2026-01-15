Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处联屋宇署巡查9幢工厦 发现261项违规 包括阻塞逃生途径等

社会
更新时间：14:50 2026-01-15 HKT
发布时间：14:50 2026-01-15 HKT

消防处和屋宇署相当关注早前有传媒报道个别工业大厦的消防安全问题，指已于去年12月29至31日针对工业大厦展开联合巡查及执法行动，以保障公众安全。

消防处及屋宇署人员于联合行动中共巡查九幢位于九龙及新界多区的工业大厦，其间消防人员就不同火警危险发现共261项违规事项，包括逃生途径被阻塞或锁上；防烟门损坏、操作不良或被楔开；以及消防装置或设备损坏或不在有效操作状态等情况，已即时向负责人采取执法行动。

发出22张「消除火警危险通知书」

当中，就涉及阻塞逃生途径的个案，消防处已提出三宗检控，并发出22张「消除火警危险通知书」，要求相关人士在限定时间内消除火警危险。如相关人士未能于限期内遵办「通知书」的规定，消防处会果断提出检控。

其间消防人员就不同火警危险发现共261项违规事项，包括逃生途径被阻塞或锁上。消防fb资料图片
其间消防人员就不同火警危险发现共261项违规事项，包括逃生途径被阻塞或锁上。消防fb资料图片

消防处于巡查期间亦发现部分大厦的防烟门及消防装置或设备损坏，将向相关负责人发出「通知书」，并会继续采取跟进行动。

13分间单位疑被非法用作住用用途

另外，屋宇署初步发现13个怀疑被非法用作住用用途的分间单位，现正作进一步调查，并已发信通知有关业主及占用人尽快联络屋宇署人员，以便安排进入其单位视察，否则屋宇署会考虑向法庭申请进入处所手令。若确认有关单位被用作非法住用用途，将会根据《建筑物条例》采取执法行动，包括着令中止有关住用用途及纠正危险情况。

屋宇署在行动中亦发现其中一幢工厦的逃生楼梯有失修情况，但整体楼宇结构没有明显危险。屋宇署已向有关大厦的业主立䅁法团发出修葺令，着令进行所需的维修工程。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前