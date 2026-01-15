求爱不遂向女同事投毒罪成囚2年 食环外判工上诉定罪及刑罚 质疑其招认并非自愿

食环署男外判员工疑因求爱不遂，于女同事饭盒投毒，致对方一度入深切治疗部留医。男外判工受审后被裁定一项意图损害而施用毒药或残害性或有害物品罪成，判囚2年。他今到高等法院提出定罪及刑罚上诉，自行陈词指女事主父亲身为教会牧师，为权力人士，他虽在事主父亲面前招认，但控方需证明他并非受恐吓下「乱讲」。暂委法官张洁宜需时考虑，将择日颁布书面判词。

向事主父亲哭诉遭事主骗感情才投毒施教训

29岁无业被告叶文飞，早前被裁定于2024年11月26日，在旺角钦洲街西87号食物环境卫生署休息室内，非法及恶意导致向罗晓谕施用1至1.5克的亚硝酸钠，意图使该罗晓谕受损害、精神受创或恼怒，罪名成立，判囚2年。

控方案情指，被告于2024年11月26日，在旺角钦洲街西食环署休息室内，趁女事主罗晓谕午睡时在其饭盒中投放约1至1.5克亚硝酸钠。女事主食用后迅速出现不适，需送院并入住深切治疗部。控方在审讯期间呈上录音，显示被告曾在教会聚会中向女事主父亲承认投毒，并哭诉事主「呃我感情」，声称只想「俾教训佢」，该录音亦涉及被告在教会撒水银的事件。

称遭言语恐吓施压下所作招认属非自愿

叶不服定罪及刑罚提上诉，今自行在高等法院暂委法官张洁宜席前陈词，质疑他于教会聚会中向事主父亲的录音供词并非自愿，而他当时精神状态混乱，意识不到事主父亲当时让他离开。叶认为事主父亲「偷偷录音」，侵犯其「缄默权」，而且事主父亲言语激烈，向他说：「今日你断牙甩骨先至走得」等语句施压，企图削弱其意志。

叶质疑控方未能证明其招认供词并非在恐吓下作出，强调女事主曾表示涉案饭盒「无异味」，而事主父亲「偷偷录音」所获的招认供词，只是他在情绪受困下作出非自愿招认。控方则反驳指，录音显示被告属主动招认，并无人阻止他离开，过程中不存在不公平情况。控方补充，涉案针孔摄录片段清楚拍到叶在教会撒水银，证据确凿。

暂委法官张洁宜需时考虑，将择日颁布书面判词。

案件编号：HCMA333/2025

法庭记者：刘晓曦